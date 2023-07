Tour de France : Pogacar fait craquer Vingegaard, il jubile

Arnaud De Kanel

Le peloton prend une journée de repos bien méritée ce lundi après une nouvelle bataille en montagne la veille. Sur les pentes du Puy de Dôme, Tadej Pogacar a repris l'ascendant psychologique sur Jonas Vingegaard. Le double vainqueur du Tour de France se réjouit de mettre la pression au maillot jaune.

Le combat se poursuit entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Les deux coureurs dominent outrageusement ce Tour de France et ils ont encore affiché leur supériorité dimanche sur les pentes du Puy de Dôme. La mythique ascension auvergnate a permis à Tadej Pogacar de reprendre huit secondes à Jonas Vingegaard. Comme jeudi lors de sa victoire à Cauterets-Cambasque, le maillot blanc est parvenu à décrocher le leader du classement général. Un motif de satisfaction pour le coureur du Team-UAE Emirates.

«Très heureux de lui reprendre du temps et de le mettre sous pression»

« C'est positif, même si ce n’est pas une vraie victoire… mais une petite quand même. Je suis très heureux, c’était une super journée. Jusqu’à l’ascension finale, c’était assez tranquille. J’ai tout de suite senti que mes jambes étaient bonnes, donc je me suis dit : 'Pourquoi ne pas attaquer ?'. J’ai quand même attendu les 1,5 derniers kilomètres, au cas où. Quand j’ai accéléré, je voyais l’ombre de Jonas sur la route, il était juste derrière moi en train d’essayer de tenir mon rythme. J’ai continué de forcer sur les pédales et j’ai creusé un tout petit peu. Jonas Vingegaard était très fort, mais j'ai pu vraiment envoyer et j’ai continué. Je suis très heureux de lui reprendre du temps et de le mettre sous pression », a déclaré Tadej Pogacar au micro de France 2 dimanche. Le Slovène aurait bien aimé remporter cette étape mais la course est encore longue et il préfère économiser l'énergie de ses coéquipiers.

🚴🏼‍♂️ Adam Yates co-leader du @TeamEmiratesUAE après sa victoire à Bilbao samedi. 🇸🇮 Un mal pour un bien pour Tadej #Pogacar ? ✍🏼 @le10sport #TDF2023 https://t.co/KIHdAEbJjo — Arnaud De Kanel (@arnauuudkl) July 2, 2023

«L'objectif c'est le général, on ne peut pas tout jouer»