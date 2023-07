Tour de France : Le Quiz sur Jonas Vingegaard

Florian Barré

Auteur d’une performance bluffante dans l’ascension du Col de Marie Blanque, laissant Tadej Pogacar à plus d’une minute au sommet, Jonas Vingegaard a laissé les observateurs pantois ce mercredi. Le Danois lutte avec le Slovène pour remporter à nouveau le Tour de France et prend là, un avantage non négligeable. Mais qui est-il vraiment ? Le10sport vous propose de tester vos connaissances sur le coureur de la Jumbo-Visma.

La cinquième étape de la 110e édition du Tour de France a eu son lot de surprises. Alors que bon nombre de spectateurs imaginaient un Tadej Pogacar revanchard comme grand favori, quel ne fut pas leur étonnement lorsque Jonas Vingegaard a déposé le Slovène dans le Col de Marie Blanque. Le dernier vainqueur du Tour a montré au monde entier qu’il est encore et toujours le plus costaud lorsque les pourcentages s’élèvent. Au sommet, le coureur de la UAE Team Emirates a accusé un retard d’une minute et quatre secondes.



L’immense performance de Vingegaard