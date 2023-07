Tour de France : L’annonce tonitruante de Pogacar

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Mercredi, Jonas Vingegaard a frappé un très grand coup sur le Tour de France en prenant près d’une minute d’avance sur Tadej Pogacar. Le Slovène a répondu de la plus belle des manières en s’imposant dès ce jeudi, il a récupéré environ trente secondes sur son concurrent. Une performance qui pourrait presque le frustrer au vu de ses ambitions durant la course…

Le Tour de France est déjà relancé ! Au lendemain du très gros coup réalisé par Jonas Vingegaard dans la première étape des Pyrénées, Tadej Pogacar lui a lâché une réponse de champion. Mis à mal par le vainqueur de l’an dernier mercredi, le Slovène a résisté aux deux premières attaques du Danois. Avant de répliquer de la plus belle des manières. Tadej Pogacar a su distancer Jonas Vingegaard, ce qu’il n’avait jamais réussi à faire l’an passé. Le double vainqueur du Tour de France a récupéré environ 30 secondes sur son grand rival.

«Si ça se passait comme la veille, je pouvais rentrer à la maison»

« Contrairement à ce qu'on a pu penser, je n'étais pas mort hier et je crois avoir été assez bon. Sauf que Jonas (Vingegaard) a été meilleur que moi. Aujourd'hui (ce jeudi), je pensais que l'équipe Jumbo-Visma allait s'enflammer dans le Tourmalet et je me disais que si ça se passait comme la veille, je pouvais rentrer à la maison. J'étais à fond mais j'ai réussi à rester dans les roues et à jouer tactiquement de manière assez intelligente », a confié Tadej Pogacar après sa victoire dans des propos relayés par L’Équipe .

Pogacar voulait attaquer plus tôt