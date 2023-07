Tour de France : Une polémique éclate, le coup de gueule de Marion Rousse

Thibault Morlain

Ce dimanche, le Tour de France féminin a débuté du côté de Clermont-Ferrand. C’est la deuxième édition de cette compétition. L’année dernière, la Grande Boucle n’avait pas manqué de créer certaines polémiques suite aux chutes à répétition des coureuses. Cela avait alors suscité de nombreuses critiques et face à cela, Marion Rousse a haussé le ton.

Pas aux commentaires de la dernière étape du Tour de France 2023, Marion Rousse a une bonne excuse. En effet, à compter de ce dimanche, elle change de casquette pour porter désormais celle de directrice de l’édition féminine, qui s’est élancée de Clermont-Ferrand ce 23 juillet. En marge de cette 2ème édition du Tour de France femmes, Marion Rousse a souhaité revenir sur une polémique de l’année dernière, celle concernant les chutes à répétition dans le peloton.

« Le cyclisme se court de la même manière chez les hommes que chez les femmes »

« Comment j’ai vécu les critiques sur les chutes en début d’épreuve ? La chute, malheureusement, fait partie de notre sport. Mais, chez les hommes, quand il y a une chute, c’est : « Waouh, les guerriers, ils se relèvent, c’est fantastique ! », et chez les femmes, c’est : « Elles ne savent pas rouler ! ». Le cyclisme se court de la même manière chez les hommes que chez les femmes, avec les chutes qui vont avec. La polémique s’est heureusement vite éteinte, et on a pu parler du sportif », a alors lâché Marion Rousse dans un entretien pour Le Figaro .

« Pour la première édition du Tour femmes, je n’étais pas très inquiète sportivement parlant »