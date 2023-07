Tour de France : Attaquée, Marion Rousse riposte !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Devenue une figure médiatique du cyclisme en France, Marion Rousse doit forcément faire face à plusieurs critiques ou remarques désagréables sur les réseaux sociaux, où elle n’hésite pas parfois à partager des moments du quotidien avec Julian Alaphilippe et leur fils Nino. Interrogée sur le sujet, la directrice du Tour de France féminin se défend.

Au cours des dernières années, Marion Rousse s’est imposée comme une figure phare du cyclisme tricolore. L’ancienne coureuse commente chaque été le Tour de France masculin sur le service public, tout en étant la directrice de l’épreuve féminine, de quoi lui permettre de jouir d’une belle popularité, elle dont la vie privée fait également parler, ne cachant pas sa relation avec Julian Alaphilippe.

Tour de France : Le gros coup de gueule de Marion Rousse https://t.co/5Fdg5l3zf0 pic.twitter.com/WLyaukfZ4q — le10sport (@le10sport) July 26, 2023

« Depuis le début, j'ai toujours la même façon de communiquer »

Cet été, l’enfant de la consultante et du coureur de la Soudal-Quick Step est même apparu sur les antennes de France Télévisions en marge d’une étape. Le couple n’hésite pas non plus à s’afficher le petit Nino sur Instagram , une communication sur laquelle est revenue Marion Rousse dans des propos accordés aux Echos Start : « Depuis le début, j'ai toujours la même façon de communiquer. D'ailleurs, c'est moi qui fais tous mes posts sur les réseaux sociaux ».

« Je ne réfléchis pas, si j'aime, je poste »