Tour de France : Marion Rousse répond à une invitation hallucinante en plein direct !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

L’image de Marion Rousse ne cesse de prendre de l’importance dans le monde du cyclisme et des médias. Nouvelle preuve avec ce Tour de France 2023 et une opération marketing un peu spéciale qui a impliquée, malgré elle, la compagne de Julian Alaphilippe.

Si Julian Alaphilippe et Thibaut Pinot jouissent d’une grande popularité dans le cyclisme tricolore, Marion Rousse est certainement la personnalité qui complète le podium des têtes d’affiche du peloton français. L’ancienne coureuse et désormais consultante de France Télévisions est devenue une véritable star, bien plus bankable que des cyclistes pourtant en activité. Nouvelle preuve avec ce happening, en direct, lors de la 17e étape du Tour de France 2023.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Les trublions du goût (@micheletaugustin)

«Marion, on prend l’apéro ?»

Pendant que Marion Rousse était en plateau, en direct sur France Télévisions , aux côtés de Laurent Jalabert et Alexandre Pasteur, une marque a tenté un joli coup de com’. Une opération marketing réussie organisée par « Michel et Augustin », célèbre vendeur de biscuits et autres petits plaisirs secrets. Une bâche de 600 m2 a été déployée dans un champ, lors de la 17e étape du Tour de France. Sur celle-ci, un message à l’attention de Marion Rousse : « Marion, on prend l’apéro ? »

Un coup marketing réussi !