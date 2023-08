Tour de France : Il surpasse Alaphilippe et Pinot, c’est la surprise générale

Arnaud De Kanel

Pour se consoler d'un Tour de France sans la moindre victoire d'étape, Thibaut Pinot et Julian Alaphilippe auraient pu s'offrir un podium sur les Champs-Elysées puisqu'ils étaient nommés pour le titre de Super-Combatif. Le prix est finalement revenu à Victor Campenaerts pour la plus grande surprise du Belge.

Portés par un public largement acquis à leur cause, Julian Alaphilippe et Thibaut Pinot se sont échappés à plusieurs reprises sur ce Tour de France sans jamais trouver la faille. Les deux chouchous des Français auraient tout de même pu éviter de repartir bredouille étant donné qu'ils étaient nommés pour le prix du Super-Combatif. Ce titre vise à récompenser le coureur le plus courageux sur les trois semaines de course comme son nom l'indique et il est décerné par un jury ainsi que par la communauté. Forcément, Pinot et Alaphilippe étaient donnés grands favoris pour cette récompense qui offre un podium final sur les Champs-Elysées mais aucun des deux coureurs ne l'a remporté cette année.

Campenaerts rafle la mise

Le jury a trouvé un coureur encore plus combatif que nos deux français puisque c'est Victor Campenaerts qui a remporté le prix du Super-Combatif. Le Belge, à l'avant sur les étapes 5, 9, 12, 18 et 19, ne l'a clairement pas volé. Une façon pour l'organisation de récompenser un coureur qui aura mis le bazar dès qu'il le pouvait dans le peloton. Le coureur de la formation Lotto Dstny devance donc Julian Alaphilippe, Thibaut Pinot, Tadej Pogacar, Mads Pedersen, Krists Neilands, Ben O'Connor, Georg Zimmermann et un autre français en la personne de Mathieu Burgaudeau.

«J'ai appris l'existence de cette récompense il y a 2 jours»