Tour de France : Incroyable, elles font une énorme annonce à Marion Rousse

Thibault Morlain

Ce dimanche, la deuxième édition du Tour de France femmes s’achève du côté de Pau. Marion Rousse s’en réjouit, ça a été une grande réussite cette année. En effet, le public était au rendez-vous, que ce soit devant la télévision ou bien sur le bord des routes. Un engouement salué par la directrice du Tour de France, mais également les coureuses qui n’ont pas hésité à en parler à Marion Rousse.

Après les 3 semaines de Tour de France des hommes, ce sont les femmes qui se sont élancées pour une semaine de compétition. Un Tour de France femmes qui s’achève ce dimanche et au terme duquel on saura qui aura remporté le maillot jaune et succèdera à Annemieck van Vleuten. En attendant, Marion Rousse a pris la parole au micro de RMC . La directrice du Tour de France a fait le bilan et s’est réjouit de l’énorme engouement pour cette édition 2023.

Marion Rousse, la nouvelle star du cyclisme français, c’est elle ! https://t.co/XJMQasDAVf pic.twitter.com/uo8BWxMzEi — le10sport (@le10sport) July 30, 2023

« Les concurrentes m’en parlent »

La foule était présente et à ce sujet, Marion Rousse a fait une confidence concernant la réaction du peloton du Tour de France femmes. « Ça a vraiment été la quatrième semaine du Tour, c’est ce qui rend cette course magique, c’est ce qui fait que ça reste la plus belle course au monde chez les hommes comme chez les femmes. J’ai eu pas mal de frissons dans ma voiture de direction de course. J’ai vu énormément de sourires, des familles entières se déplacer. C’était incroyable dans le Tourmalet. Les concurrentes m’en parlent », explique celle qui est également la compagne de Julian Alaphilippe.

« J’ai vu énormément de monde »