Cyclisme : Alaphilippe au Tour ? Marion Rousse laisse un suspens

Alexandre Higounet

Quelques minutes après la présentation du Tour de France 2024, Marion Rousse a été questionnée sur la présence sur la carte de Saint-Amand-Montrond, la ville de naissance de son compagnon Julian Alaphilippe. Sa réponse n’a pas été sans interpeler, laissant certaines questions ouvertes. Analyse.

Mercredi, Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, a levé le voile sur le parcours de l’édition 2024. Comme analysé par le10sport.com , il tend à rendre théoriquement obligatoire la présence de Julian Alaphilippe aux côtés de Remco Evenepoel, même si le champion belge a un temps « oublié » de citer le double champion du monde parmi les coureurs susceptibles de l’aider à ramener le maillot jaune en Belgique et que le Français avait été placé en ligne de mire par le patron de l’équipe Soudal-Quickstep Patrick Lefévère, qui avait pointé au printemps dernier son manque de résultats en rapport de son salaire de coureur mondial.

Cyclisme : Nouvel indice sur la future équipe d’Alaphilippe ? https://t.co/qq3OqJTZaz pic.twitter.com/XGJZixtpzE — le10sport (@le10sport) October 20, 2023

Sa présence en théorie indispensable

Avec ce parcours nécessitant des coureurs capables de placer Evenepoel dans les bordures, de l’entourer dans l’étape des chemins blancs et de l’accompagner le plus longtemps possible en montagne, Julian Alaphilippe apparaît quasiment incontournable tant il coche toutes les cases. Malgré cette période de doute il y a quelques mois, sa présence au départ à la fin du mois de juin 2024 parait en théorie logique.

La phrase qui interpelle