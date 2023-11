Cyclisme : Van Aert fixe un plan à suivre pour Alaphilippe ?

Alexandre Higounet

En ce début de semaine, le quotidien sportif italien la Gazzetta Dello Sport affirme que Wou Van Aert sera le leader de la Jumbo-Visma au Tour d’Italie l’an prochain et qu’il ne participera pas au Tour de France, ce programme répondant à un objectif précis, qui pourrait raisonner d’un écho particulier chez Julian Alaphilippe. Analyse.

Ces dernières heures, la Gazzetta Dello Sport a révélé que Wout Van Aert serait au départ du prochain Tour d’Italie en tant que leader de la Jumbo-Visma. L’article, relayé par le site internet de Het Laatste Nieuws , précise : « Van Aert ne doit pas nécessairement venir en Italie pour gagner le Giro. Mais il sera bien le leader de la Jumbo-Visma. Ils le voient terminer dans le top cinq. Van Aert s’aligne aussi au Tour d’Italie dans la perspective des Jeux Olympiques de Paris, où il veut battre Ganna dans l’épreuve contre-la-montre. C’est pourquoi il risque de rater le Tour de France. Le Tour comporte cinq étapes avec plus de 4000 mètres de dénivelé. C’est trop difficile. Si Van Aert veut rivaliser avec Ganna aux Jeux, il doit arriver frais ».

Cyclisme : Alaphilippe au Tour ? Marion Rousse laisse un suspens https://t.co/2PjRmeZXq5 pic.twitter.com/CiR0ZdvLIl — le10sport (@le10sport) October 27, 2023

Van Aert au Giro plutôt que sur le Tour en vue des JO ?

Si le média flamand Het Laatste Nieuws précise de son côté ne pas avoir eu la confirmation officielle de l’équipe Jumbo, qui qualifie l’information de « spéculation », le fait est qu’elle semble avoir une certaine consistance, d’autant que le champion belge avait officiellement affirmé quelque temps auparavant au journaliste de la Gazzetta Ciro Scognamiglio : « Mon objectif est de faire le Giro en 2024 ».

Alaphilippe pourrait être tenté d’en faire de même…