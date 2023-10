Bonne nouvelle pour Alaphilippe pour le Tour de France ?

Arnaud De Kanel

Reparti bredouille cette année pour son grand retour sur le Tour de France, Julian Alaphilippe aura à cœur de briller en 2024. Au vu du parcours, le Français devrait être retenu par la Soudal Quick-Step pour épauler Remco Evenepoel. Mieux encore, il pourrait avoir carte blanche assez tôt car son leader souhaiterait participer au Giro juste avant.

Le parcours du Tour de France 2024 est connu. L'édition 2024 promet d'être folle avec les participations de Primoz Roglic, Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard mais également de Remco Evenepoel. La présence du Belge pourrait ne pas être un frein pour Julian Alaphilippe et ce pour deux raisons principalement.

Evenepoel aura besoin d'Alaphilippe

Le parcours plus qu'accidenté de ce Tour de France 2024 n'est pas un cadeau pour une découverte de la Grande Boucle. Ainsi, si Remco Evenepoel vient avec des ambitions pour le général, il aura besoin de lieutenants, et Julian Alaphilippe en fera sans doute parti. La présence d'Evenepoel garantit presque celle d'Alaphilippe. « Le parcours, c’est du très lourd. Je pense que c’est un Tour très difficile, plus difficile que cette année et même l’un des plus difficiles de ces dernières années. Je n’ai aucun doute sur l’équipe. J’ai toujours dit : si le leader est bon, l’équipe est bonne. Il y a peu de variation dans le parcours, peu de sprints non plus. Nous n’emmènerons pas avec nous un pur sprinter. Les contre-la-montre peuvent parler en faveur d’Evenepoel, même si Vingegaard s’y montre aussi très performant. Je pense que le Tour peut déjà se jouer dans la quatrième étape (en haute montagne, arrivant à Valloire en provenance d’Italie). C’est très difficile. L’étape des chemins blancs ? Je ne suis pas fan de ces balades en gravier », reconnaissait Patrick Lefévère pour Het Laatste Nieuws . Mais Alaphilippe pourrait également jouer un rôle plus important puisque Remco Evenepoel souhaiterait participer au Giro. Ainsi, le Belge arriverait diminué et devrait abandonner ses rêves de jouer le général plus tôt que prévu, ce qui laisserait une marge de manœuvre plus importante à Julian Alaphilippe pour jouer les étapes.

Evenepoel sur le Giro ?