Cyclisme - Tour : Le boss de Soudal-Quickstep valide Alaphilippe !

Après la présentation du parcours du Tour de France 2024, Patrick Lefévère, le manager général et patron opérationnel de l’équipe Soudal-Quickstep, a livré son analyse. Si l'on suit son raisonnement, elle tend théoriquement à donner des indications très claires sur la situation de Julian Alaphilippe au sein de l’équipe belge et à côté de son leader, Remco Evenepoel. Analyse.

Mercredi à Paris, Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, a dévoilé le parcours de l’édition 2024, que tous les observateurs s’accordent à décrire comme l’un des plus durs de l’ère moderne. Interrogé par cyclismactu.net quelques minutes après la fin de la présentation, Patrick Lefévère, le manager général de la Soudal-Quickstep, a commenté : « Ce parcours m’inspire, je pense que ça va être un Tour de France plein de surprise car c’est très dur. C’est un des Tours de France les plus durs de ces dernières années. Plus dur que l’an dernier ? Oui, je pense ».

« Il y a plein d’étapes où le Tour peut se jouer, pas seulement en montagne… »

Dans la foulée, le boss de Remco Evenepoel et Julian Alaphilippe a été questionné sur les chances du champion belge : « Avec ce chrono final à Nice vous pensez à Remco ? Moi aussi (sourire). Avec tous ces leaders, il y aura une grosse bataille. C’est bien pour le spectacle, c’est bien pour les supporters. Où le Tour va-t-il se jouer ? Le Tour peut se jouer dès le départ, ça dépendra des coureurs, mais il y a plein d’étapes où le Tour peut se décider, pas seulement sur la montagne, mais aussi dans la plaine, où il y aura des bordures. L’étape la plus dure ? Celle de la Bonnette. Remco est-il favori au même titre que Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard et Primoz Roglic ? Continuez, il y en a encore ! (rires). Pas de commentaire sur ça ».

Lefévère valide implicitement qu’Alaphilippe est indispensable à Evenepoel

Lorsque l’on décrypte les propos du patron de la Soudal-Quickstep, un élément ressort immédiatement : en analysant à juste titre que le danger pourra venir de partout avec ce parcours, tant dans des étapes vallonnées présentant un grand dénivelé au final que dans les bordures ou sur les chemins blancs, et pas que dans la haute montagne, Lefévère valide implicitement la présence de Julian Alaphilippe au départ, ce qui n’apparaissait pas garanti il y a quelques semaines. Car le double champion du monde, très polyvalent et capable de performer sur tous les terrains, constitue un atout maître dans cette configuration pour aider Evenepoel à aller décrocher le maillot jaune.