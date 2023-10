Cyclisme : Le boss du Tour plaide pour la présence d’Alaphilippe !

Alexandre Higounet

Christian Prudhomme, le patron du Tour, a dévoilé en milieu de semaine le parcours du prochain Tour de France, décrit comme l’un des plus durs de ces dernières années. Dans ses commentaires suite à la présentation, le patron du Tour de France, a – volontairement ou non – plaidé pour la présence de Julian Alaphilippe aux côtés de Remco Evenepoel. Explication.

Mercredi midi, à Paris, Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, a levé le voile sur le parcours de l’édition 2024, qui correspond à peu près aux hypothèses émises ces dernières semaines, avec deux passages bien distincts dans les Alpes, une très grosse dernière semaine, deux arrivées mythiques dans les Pyrénées, des étapes de bordure, une étape de chemin blanc dans l’esprit des Strade Bianche, une traversée du Massif Central, etc.

« Avec ce parcours, vous ne pouvez pas aligner sept grimpeurs et un leader »

Interrogé après la présentation par cyclismactu.net , Prudhomme a souligné : « Quand on voit le parcours, vous me parlez de montagne, mais vous ne m’avez pas parlé de chronos, vous auriez pu le faire. Comme il faut aussi regarder l’étape des chemins blancs et les étapes de plaine potentiellement exposées au vent. Tout cela veut dire que lorsque vous êtes manager d’une équipe, vous ne pouvez pas aligner sept grimpeurs et un leader. C’est juste impossible car autrement, vous êtes sûr qu’avec le vent dans la plaine, ça va exploser. Il y aura un dosage à faire dans chaque équipe pour savoir si l’on met un grimpeur, pas un grimpeur, etc… Là, ils vont peut-être se casser la tête ».

Alaphilippe couvre plusieurs postes en un

Entre les lignes, l’analyse de Christian Prudhomme plaide clairement pour la présence de Julian Alaphilippe au départ, cette dernière ayant paru un temps mise en question au sein de l’équipe Soudal-Quickstep. Les commentaires du directeur du Tour brossent en effet le portrait du double champion du monde, dont la polyvalence à très haut niveau apparaît littéralement indispensable à l’équipe belge pour aider Remco Evenepoel dans sa quête du Tour, d’autant qu’elle permet à la formation belge de couvrir sur son seul nom l’ensemble des terrains sur lesquels la formation belge sera amenée à intervenir au service de son champion.