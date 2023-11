Cyclisme - Tour de France : Alaphilippe prêt à tenter un coup ?

Alexandre Higounet

Alors que Marion Rousse avait répondu de manière énigmatique quant à la présence de Julian Alaphilippe au Tour de France, des informations sorties ces derniers jours permettent de trouver une explication à cela, laissant émerger l’hypothèse que le champion français pourrait tenter un coup la saison prochaine…

Il y a une semaine, à l’occasion de la présentation du Tour de France 2024, Marion Rousse avait laissé comme un doute quant à la participation de Julian Alaphilippe l’an prochain. Alors qu’elle était questionnée au sujet de la présence sur la carte de St-Amand Montrond, la ville de naissance du double champion du monde, la patronne du Tour de France féminin et compagne du Français avait en effet lancé une réponse plutôt élusive : « Il n’a pas encore étudié son programme de la saison prochaine, le planning n’est pas encore effectué. Il a déjà eu l’occasion d’y passer grâce à Paris-Nice, qui y va régulièrement. Mais évidemment que ça a dû un peu le faire sourire de voir St-Amand sur la carte du Tour ».

Cyclisme - Tour : Evenepoel-Alaphilippe, la stratégie fait débat… https://t.co/cnKVKnTSEM pic.twitter.com/jwGeEHWa4o — le10sport (@le10sport) November 1, 2023

La réponse énigmatique de Marion Rousse pourrait trouver son explication

Cette interrogation entourant la présence d’Alaphlippe au départ du Tour pouvait être lue comme étant liée à une réflexion menée au sein de la direction de la Soudal-Quickstep, appelée à être à 100% au service de Remco Evenepoel, qui vise la victoire finale. Mais il apparaît aujourd’hui qu’une autre grille de lecture est possible.

Un coup tenté en vue des JO de Paris ?