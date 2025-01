OM : De Zerbi appelle à l’aide le père d’un joueur !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Muet face à l'OGC Nice, totalement absent sur les phases défensives, Mason Greenwood agace autant qu'il impressionne. Meilleur buteur de l'OM cette saison, l'attaquant anglais peut parfois avoir du mal à maintenir son niveau de jeu à un niveau élevé. Mais en conférence de presse, Roberto de Zerbi a confirmé que le buteur conservait le soutien de son club.

Sans lui, l’OM n’aurait jamais pu atteindre la deuxième place du classement. Avec treize buts cette saison, toutes compétitions confondues, Mason Greenwood est l’un des artisans du très bon début de saison du club marseillais, même s’il a connu de très sérieux trous d’air, notamment face à l’OGC Nice dimanche dernier. Incapable de se montrer dangereux dans la surface de réparation, Greenwood n’a pas non plus briller par son travail défensif.

De Zerbi monte au créneau pour Greenwood

Roberto de Zerbi est conscient des lacunes de Greenwood. Mais le technicien italien explique aisément ses coups de mou depuis le début de la saison. « J'essaie de l'aider, avec tout le club. Lui, Murillo, Merlin, Henrique, les jeunes doivent avoir une mentalité plus forte. Il y a des hauts et des bas, mais Greenwood a plus de hauts que de bas. Il a manqué un an et demi de foot et a repris avec Getafe, où ce n'est pas la même pression que l'OM. Ce n'est que sa 2e saison après une pause assez longue » a confié le coach de l’OM.

« Son père a un rôle clé »

Mais dans sa mission sauvetage, De Zerbi peut compter sur Andrew Greenwood, très impliqué dans la carrière de son fils. « Son père a un rôle clé pour lui, c'est quelqu'un de bien qui m'aide aussi pour gérer Mason. J'essaie d'exploiter tout ce que je peux pour l'aider à mûrir » a confié le coach de l’OM au cours d’une conférence de presse organisée ce vendredi.