OM : Règlement de comptes dans le vestiaire !

La défaite face à l'OGC Nice dimanche dernier (2-0) a fait mal aux têtes marseillaises et a nécessité une explication dans le vestiaire. En conférence de presse, Adrien Rabiot a reconnu que les derniers jours ont été quelque peu agités. De son côté, Roberto de Zerbi a souhaité dédramatiser la situation sportive de l'OM.

L’OM n’est pas dans les meilleures dispositions avant de défier l’OL. Le club marseillais reste sur trois matches sans victoire, tout compétitions confondues, dont une défaite inquiétante sur la pelouse de l’OGC Nice dimanche dernier. Méconnaissable, la formation entraînée par Roberto de Zerbi reste dauphin du PSG, mais voit ses nombreux concurrents se rapprocher. Présent en conférence de presse, Adrien Rabiot a révélé que les joueurs avaient beaucoup discuté entre eux pour mettre les choses à plat.

Rabiot reconnaît des erreurs

« A Nice, il y a eu un manque de réaction, on se l'est dit entre nous. Oui, il y a ce but rapide qui peut plomber l'équipe, mais il restait du temps et on n'a pas été aussi bon que d'habitude dans la maîtrise du jeu. On s'est précipités, ce que ne demande pas notre coach. On a manqué de patience et après le deuxième but, ils se sont mis derrière et on aurait pu jouer deux jours, on aurait pas marqué » a confié le milieu de terrain de l’OM.

« Il ne faut pas non plus parler de moment difficile »

Mais avant de défier l’OL ce dimanche, Roberto de Zerbi n’a pas voulu tomber le sinistrose. « Selon moi, on n'a pas minimisé l'élimination. Ce sont des choses nouvelles pour moi aussi, les réactions aux défaites, aux éliminations. Ca a été mal vécu, mais quand on joue à ce niveau, il faut être fort dans les moments difficiles. Mais ce n'est pas le cas, il ne faut pas non plus parler de moment difficile, on est deuxièmes du championnat » a déclaré le coach de l’OM en conférence de presse.