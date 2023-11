Cyclisme : Alaphilippe et le « Tour project » d’Evenepoel…

Alexandre Higounet

Patrick Lefévère, le manager général de l’équipe Soudal-Quickstep, a commencé à évoquer le programme d’Evenepoel l’an prochain, où il sera question de le préparer au mieux pour le Tour de France, son grand objectif, en tentant notamment de gommer ses faiblesses en haute montagne. Cela ne sera pas sans conséquence pour Julian Alaphilippe... Analyse.

Conscient des difficultés de Remco Evenepoel en haute montagne, alors qu’ils ont opéré le choix stratégique de concentrer leurs investissements sur le mercato pour renforcer l’effectif autour du champion belge afin qu’il décroche la victoire au Tour de France, son grand objectif à l’avenir, les dirigeants de la Soudal-Quickstep, vont tenter d’utiliser les premières courses de l’année pour travailler ces points faibles. Ainsi, Remco Evenepoel devrait disputer le Tour de Colombie pour améliorer son coup de pédale dans les longs cols et habituer son organisme aux efforts prolongés en haute montagne et en altitude. On peut d’ailleurs supposer que le champion belge tentera au maximum d’aller chercher des reliefs en altitude d’ici au Tour de France.

Evenepoel concentré sur sa préparation en vue du Tour…

Dans le même ordre d’idée, Patrick Lefévère, le boss de l’équipe belge, a programmé d’aligner Evenepoel à Milan San Remo pour tenter d’améliorer sa capacité à frotter, et ce afin de le préparer à l’étape des chemins blancs et a repoussé l’idée - lancée par Evenepoel lui-même - d’une participation au Giro, qui serait totalement contradictoire avec l’objectif Tour de France. Interrogé par le quotidien belge La Dernière Heure , Lefévère a ainsi expliqué : « Qu'est-ce que je pense des Strade Bianche comme préparation à l'étape terre du Tour ? Je pense que c'est une course dangereuse, il y a plus de chances que nous voyions Evenepoel à Milan-San Remo au printemps. Le Giro ? Cela n'a jamais été discuté concrètement et je sais que son entraîneur Koen Pelgrim et son directeur sportif Klaas Lodewyck ne pensent pas non plus que ce soit une bonne idée ».

Un vaste espace libre pour Alaphilippe

Tout cela ne sera pas sans conséquence pour Julian Alaphilippe. Avec un Evenepoel concentré sur son travail préparatoire en vue du Tour, le double champion du monde se voit pleinement responsabilisé sur la campagne des classiques flandriennes, où il mènera l’équipe. De même, s’il décide de viser la course sur route des JO de Paris, qui se tiendra début août, on peut soulever l’hypothèse qu’Alaphilippe « zappe » le Tour de France pour garder de la fraîcheur et occuper à la place le rôle de leader au Tour d’Italie, à l’instar de ce que projette Wout Van Aert. Avec le projet Tour de France d’Evenepoel, Julian Alaphilippe pourrait bien disposer d’un grand espace pour s’exprimer par ailleurs.