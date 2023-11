Cyclisme : Evenepoel-Alaphilippe, Lefévère fait machine arrière…

Alexandre Higounet

Depuis quelque temps, le10sport.com analyse que Patrick Lefévère, le manager général de la Soudal-Quickstep, sentant l’impasse venir autour de la stratégie du « Tout Evenepoel », est revenu en arrière et a rééquilibré les forces autour du pole flandrien de Julian Alaphilipipe. Un événement intervenu ces dernières heures permet de le confirmer sans hésitation. Analyse.

Après avoir pendant des mois poursuivis la stratégie du « Tout Evenepoel », décidant de concentrer tous les efforts budgétaires pour bâtir une équipe autour du champion belge en vue du Tour de France, le grand objectif qu’il s’est fixé, sacrifiant pour cela le pole classique et n’hésitant pas à pointer publiquement du doigt le manque de résultats de Julian Alaphilippe en comparaison de son salaire mondial afin de susciter son départ, Patrick Lefévère, le manager général de la Soudal-Quickstep, a nettement fait machine arrière depuis quelque temps. Un rééquilibrage stratégique est bel et bien en cours au sein de l’équipe belge.

Cyclisme : Le Giro plutôt que le Tour pour Alaphilippe ? https://t.co/8brAjDH8Dk pic.twitter.com/eflYVcLBV1 — le10sport (@le10sport) November 8, 2023

Tout miser sur l’opération Evenepoel-Tour apparaît trop risqué

Il y a plusieurs raisons à cela, mais la principale reste que Remco Evenepoel n’offre pas toutes les garanties en vue du Tour de France. Son nouveau gros trou d’air en haute montagne lors du Tour d’Espagne confirme que le champion belge n’est pas sûr en altitude. Le discours de Lefévère a d’ailleurs largement évolué au sujet du Tour de France. Bien loin des grandes déclarations d’il y a quelques mois, le patron du secteur sportif de la Soudal-Quickstep reconnaît aujourd’hui : « Comme Remco a dû abandonner le Giro cette année et n'a pas pu concourir pour le podium final de la Vuelta, nous ne savons toujours pas à quel niveau il peut concourir dans une course comme le Tour avec des adversaires comme Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. L’idéal après sa victoire sur la Vuelta en 2022 était de faire un Giro au top cette année, mais à cause de ce contretemps, il devra passer un grand test dans le Tour l'année prochaine et tout découvrir par lui-même ».

L’arrivée de Moscon veut tout dire

Un nouvel élément, intervenu ces dernières heures, confirme que Lefévère est bien revenu de son « Tout Evenepoel » et qu’il compte rééquilibrer les forces au sein de la Soudal-Quickstep. Pour la dernière recrue de l’équipe, il a en effet choisi de prendre Gianni Moscon, un spécialiste des Flandriennes, ancien 5ème de Paris-Roubaix. Un recrutement qui témoigne que le boss vise à remettre les Flandriennes parmi les priorités de l’équipe. Après avoir tancé Alaphilippe pendant plusieurs mois, ce n’est pas non plus un hasard si Lefévère a nettement aplani son discours ces derniers temps, décidant de miser sur un retour au top du champion français.