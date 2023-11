Cyclisme - Tour de France : Vers un choc entre Kuss et Vingegaard…

Alexandre Higounet

Quelques semaines après sa victoire au Tour d’Espagne, Sepp Kuss, le lieutenant favori de Vingegaard et Roglic au sein de l’équipe Jumbo-Visma, a nettement revu ses ambitions à la hausse. Au point de se retrouver en concurrence direct avec le leader danois ? Il est difficile de ne pas en tirer cette conclusion… Analyse.

Depuis sa victoire au Tour d’Espagne, Sepp Kuss, l’historique lieutenant de Jonas Vingegaard et de Primoz Roglic au sein de la Jumbo-Visma, s’est découvert de nouvelles ambitions. Le grimpeur américain n’hésite plus désormais à affirmer qu’il souhaite obtenir un rôle de leader sur les grands Tours et n’exclut pas non plus de jouer la victoire dans le Tour de France.

Kuss n’exclut pas de jouer la gagne au Tour de France

De retour chez lui à Durango aux Etats-Unis, Kuss n’a pas éludé le sujet, loin de là, répondant notamment à la question de savoir s’il se verrait bien revenir ici l’an prochain avec le maillot jaune sur le dos, dans des propos rapportés par globalcyclingnetwork.com : « Ce serait chouette, mais on verra bien. Est-ce réaliste ? Cela n’aurait pas non plus été considéré comme réaliste que je remporte la Vuelta et au final cela a été le cas. Je suis réaliste sur moi et sur ce qui est possible. A coup sûr je dois aller sur ces courses avec la conviction que j’ai une possibilité de gagner, et donner le meilleur de moi-même ». Interrogé sur la perspective de devoir partager le leadership avec Vingegaard, Kuss a répondu : « Sur certaines courses, je pourrais demander d’être protégé, mais je ne pense pas qu’il soit nécessaire de demander une protection. Dans le cyclisme moderne, il y a plusieurs leaders par équipe, particulièrement dans les trois ou quatre top teams. Elles peuvent s’aligner sur une épreuve avec trois ou quatre leaders. C’est comme cela que cela fonctionne aujourd’hui, comme on l’a vu récemment sur la Vuelta. Même si vous n’être pas le leader principal, vous pouvez toujours gagner. Bien sûr, je préfère définitivement être dans une position de leader et de gagner au bout, mais seulement si cela en vaut vraiment la peine ou si je suis réellement en position de gagner. Sinon, il est préférable d’aider quelqu’un qui est meilleur ».

Vingegaard pourrait logiquement s’en agacer