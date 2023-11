Cyclisme - Tour de France : Evenepoel attaque ses points faibles !

Alexandre Higounet

Alors qu’elle a de manière un peu prématurée lancé son opération « Tout Evenepoel » en vue du Tour, alors qu’il est apparu que le champion belge n’offre pas toutes les garanties en haute montagne, la formation Soudal-Quickstep va tenter de gommer ses faiblesses…

Depuis plusieurs semaines, le10sport.com analyse que le pari du « Tout Evenepoel » pris par la Soudal-Quickstep, notamment par le manager général Patrick Lefévère, dans l’espoir que le champion belge ramène le maillot jaune du Tour de France, apparaît bien risqué, d’autant qu’il a conduit la formation belge à faire des choix drastiques, quitte à affaiblir un peu le pole des classiques flandriennes, où Julian Alaphilippe devrait repartir avec un statut de numéro un.

Cyclisme : Alaphilippe-Evenepoel, Lefévère recadre... https://t.co/tIzigvSwW6 pic.twitter.com/mPgMJ5VkBQ — le10sport (@le10sport) November 7, 2023

Soudal-Quickstep s’attelle à réduire sa faiblesse dans les cols

En effet, Remco Evenepoel est très loin d’offrir des garanties suffisantes en très haute montagne, comme l’a démontré son nouveau trou d’air lors de la grande étape pyrénéenne de la dernière Vuelta. Interrogé par le quotidien La Dernière Heure , Patrick Lefévère a pour la première fois reconnu l’existence d’un doute sur le sujet : « Comme Remco a dû abandonner le Giro cette année et n'a pas pu concourir pour le podium final de la Vuelta, nous ne savons toujours pas à quel niveau il peut concourir dans une course comme le Tour avec des adversaires comme Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. L’idéal après sa victoire sur la Vuelta en 2022 était de faire un Giro au top cette année, mais à cause de ce contretemps, il devra passer un grand test dans le Tour l'année prochaine et tout découvrir par lui-même ».

Au Tour de Colombie en début de saison ?