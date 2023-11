Cyclisme : Van Aert leader au Giro ? Voeckler décode…

Alexandre Higounet

Depuis quelque temps, l’hypothèse que Wout Van Aert dispute le Tour d’Italie comme leader en lieu et place du Tour de France est soulevée, d’autant que le champion belge a confirmé ce souhait dans différents entretiens. Officiellement, il s’agit de rendre possible son objectif d’une médaille d’or au contre la montre des JO. Interrogé sur cyclismactu.net, Thomas Voeckler y voit aussi une autre raison. Décryptage.

Depuis plusieurs semaines, Wout Van Aert laisse entendre qu’il disputera le Tour d’Italie l’an prochain dans un rôle de leader à la place du Tour de France, et ce afin d’être en mesure de jouer la médaille d’or lors de l’épreuve contre-la-montre des Jeux Olympiques.

Cyclisme : Van Aert vise-t-il la victoire au Giro ? https://t.co/GsqN6C7XrB pic.twitter.com/Z1fcn7yTvC — le10sport (@le10sport) November 16, 2023

« Ce sera une année spéciale avec les JO »

A l’occasion d’un séjour en Colombie, où il avait disputé un challenge à vélo à l’invitation de son ami Rigoberto Uran, le champion belge avait par exemple affirmé au site mundociclisto , dans des propos rapportés par le site du Het Laatste Nieuws : « Vais-je faire le Giro ? Je ne sais pas si je peux encore le dire (rires). Mais j’ai hâte de faire peut-être quelque chose de différent de ce que j’ai fait auparavant. Ce sera une année spéciale avec les Jeux Olympiques, dont cela sera certainement la tendance. Mais mon grand rêve reste le même : gagner une des classiques flamandes ».

« On peut prendre cette volonté comme un message… »