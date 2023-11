Cyclisme : Van Aert vise-t-il la victoire au Giro ?

Alexandre Higounet

Alors qu’il a confirmé lors d’un séjour en Colombie que son grand objectif de 2024 était le Tour d’Italie, où il devrait participer en lieu et place du Tour de France, que vise précisément Wout Van Aert ? D’être présent sur tous les terrains en engrangeant un maximum de victoires d’étape ou tout simplement la victoire finale ? Analyse.

Depuis une quinzaine de jours, suite aux révélations de la Gazzetta Dello Sport , le sujet de la participation de Wout Van Aert au Tour d’Italie avec un rôle de leader, en lieu et place du Tour de France, parcourt le peloton mondial. Si le coureur belge n’avait pas démenti l’information, lui qui avait indiqué quelque temps auparavant sa volonté de participer au Giro, il ne l’avait pas confirmé. C’est désormais plus ou moins chose faite. A l’occasion d’un voyage en Colombie pour participer à un événement cycliste aux côtés de Rigoberto Uran, Van Aert a en effet glissé entre les lignes la confirmation de sa participation au Tour d’Italie.

« Mon grand objectif 2024, c’est principalement le Tour d’Italie »

En effet, alors qu’il était interrogé par le site colombien Mundo Ciclisto sur son grand objectif de la saison 2024, le champion belge de la Jumbo-Visma n’a pas éludé le sujet : « C’est principalement le Tour d’Italie ». A partir de là, une question s’impose : lorsqu’il parle de grand objectif, cela signifie-t-il que Van Aert vise tout simplement de ramener le maillot rose ? Ou simplement de participer au Giro pour y briller et remporter un maximum d’étapes ?

Si Van Aert y va en tant que leader…