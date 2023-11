Cyclisme : Peur de Vingegaard ? Pogacar met les pendules à l’heure

Alexandre Higounet

Depuis quelque temps, Tadej Pogacar avait semé le doute quant à ses réelles intentions pour la saison prochaine, répétant à l’envie qu’il se verrait bien jouer le doublé Giro-Tour, ce qui dans le contexte de son duel au sommet avec Vingegaard, équivalait à un renoncement à la victoire au Tour de France. Le champion slovène a mis les choses au point récemment…

Ces dernières semaines, Tadej Pogacar avait laissé une drôle d’impression à l’évocation de la prochaine saison. En effet, le champion slovène, qui sort de deux échecs au Tour de France face à son rival danois Jonas Vingegaard, qui l’a notamment fait exploser lors de la dernière édition, le Slovène craquant littéralement dans le col de la Loze, avait affirmé à plusieurs reprises son intention de doubler le Giro et le Tour de France, ainsi que de courir pour décrocher des grandes classiques, à l’image du Tour des Flandres et du Tour de Lombardie.

Va-t-il éviter le Tour de France en 2024 ?

Un tel programme apparaissait incompatible avec l’objectif d’une victoire de Tour de France. Comment en effet lutter pour le maillot jaune en face d’un Jonas Vingegaard focalisé sur juillet en ayant déjà ferraillé sur les routes des Flandres et du Tour d’Italie ? Un tel projet pouvait fatalement et logiquement laisser l’impression que Tadej Pogacar avait accepté l’idée qu’il ne pouvait pas vaincre Vingegaard au Tour de France, concentrant alors ses objectifs vers d’autres horizons comme le Giro ou les grandes Classiques.

« Le Tour est mon principal objectif chaque année »