Cyclisme : Les nouvelles ambitions de Victor Lafay !

Victor Lafay, qui a marqué les esprits l’été dernier lors des deux premières journées du Tour de France, marquées par sa victoire lors de la deuxième étape, rejoint la formation Décathlon-AG2R La Mondiale l’an prochain. Interrogé lors de la présentation de l’équipe, le puncheur tricolore a ciblé de nouveaux objectifs ambitieux.

Lors de la présentation de l’équipe Décathlon-AG2R La Mondiale, Vincent Lavenu, le boss de le formation iséroise, a officialisé les arrivées pour la saison prochaine. Aux côtés de gros coureurs comme le sprinter irlandais Sam Bennett et le rouleur de la Groupama-FDJ Bruno Armirail, Victor Lafay fait partie des recrues phares de l’intersaison.

Le seul à avoir pu suivre le duo Vingegaard-Pogacar dans les bosses, donc…

Le puncheur de la Cofidis avait marqué les esprits cet été sur les routes du Tour de France, tout d’abord en étant le seul à pouvoir suivre le duo Pogacar-Vingegaard dans le final très accidenté de la première étape, puis en remportant la seconde grâce à une attaque au kilomètre alors qu’il n’était plus qu’une vingtaine dans le groupe les leaders à se disputer la victoire d’étape. Interrogé pendant la présentation, Victor Lafay a souligné l’importance de ce début de Tour de France, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « C'est sûr que je suis plus attendu qu'avant, mais j'ai aussi plus confiance en moi, donc ça s'équilibre. Forcément il y aura de la pression, mais je sais qu'à titre personnel je la gère plutôt bien. Cette victoire change beaucoup de choses. Pas forcément pour moi et ma vision du vélo, mais ça change celle de l'entourage, de comment le monde du cyclisme me perçoit maintenant. Une victoire sur le Tour, ça nous fait 'exploser'. Mais ça reste une course de vélo, il ne faut pas prendre la grosse tête pour ça, ce serait dommage ».

« Le rêve ultime serait le maillot jaune »