Cyclisme : Il donne la clé de la victoire d’étape de Lafay au Tour

A l’occasion d’un entretien accordé à cyclismactu.net, Cédric Vasseur, le patron de l’équipe Cofidis, est revenu en détail sur l’échec de la négociation pour prolonger Victor Lafay et son départ vers AG2R. Et livre au passage la raison première, selon lui, de sa victoire d’étape grandiose au Tour de France.

Lors d’un entretien à cyclismactu.net , Cédric Vasseur, le manager général de l’équipe Cofidis, est revenu sur le départ de Victor Lafay, qui a crevé l’écran lors des deux premières étapes du Tour de France, étant le seul à suivre le duo Pogacar-Vingegaard dans la dernière bosse de la première étape avant de remporter la deuxième.

« Victor est un coureur qui a besoin d’une carotte en permanence »

Au sujet de la non-prolongation de Lafay et sa signature à AG2R, Cédric Vasseur a notamment confié sa conviction que l’incertitude entourant son avenir avant le Tour a constitué un moteur important pour son puncheur, aussi talentueux qu’irrégulier : « Je reste persuadé que d'avoir sélectionné Victor Lafay pour le Tour à la dernière minute, sans avoir contractualisé son avenir, c'est la clé de la réussite. C'était pareil quand il avait gagné sur le Giro, il avait une clause spéciale, s'il gagnait une étape son salaire n'étais plus le même. Victor est un coureur qui a besoin d'une carotte en permanence. On s'est dit « ok, si Victor gagne et qu'il signe dans une autre équipe, au moins il aura gagné avec le maillot de la Cofidis ». Si Victor avait signé avant sa victoire sur le Tour de France, il n'aurait probablement pas eu cette rage ».

