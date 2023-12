Cyclisme : Le message clair de la Soudal-Quickstep à Alaphilippe !

Alexandre Higounet

Alors qu’il arrive en fin de contrat au terme de la saison 2024, Julian Alaphilippe, quand bien même il s’est vu réinvesti dans un vrai rôle de leader pour les Flandriennes, se trouve de facto dans l’incertitude sur son avenir. Ces derniers jours, la Soudal-Quickstep, a cependant lancé un message très clair sur ses intentions au sujet du double champion du monde. Analyse.

Si Julian Alaphilippe entame sa préparation pour la saison 2024 dans un contexte bien meilleur que l’an dernier, avec un statut de leader pour les Flandriennes de nouveau affirmé dans son équipe Soudal-Quickstep, une condition physique rendue plus solide par une saison 2023 sans embûche lui ayant permis de retrouver le rythme du top niveau et un climat relativement aplani avec le boss de l’équipe belge Patrick Lefévère, il n’en reste pas moins qu’il arrivera en fin de contrat fin 2024 et que cela rend de facto son avenir incertain.

La non-prolongation de son cousin et entraîneur est un message clair

Ces derniers jours, des éléments de clarification sans équivoque sont arrivés de la formation belge. En effet, à l’occasion d’un entretien à cyclismactu.net , Franck Alaphilippe, le cousin et entraîneur de Julian a annoncé que son contrat avec la Soudal-Quickstep ne serait pas prolongé cet hiver : « Je m'y attendais à moitié. Il y avait déjà eu une première alerte avec tout ce qui s'est passé autour de la fusion entre la Jumbo-Visma et la Soudal-Quickstep. Étant en fin de contrat, ça me mettait dans une situation plus que délicate. Ensuite, une fois qu'on a appris que la fusion ne se ferait pas, je n'étais pas spécialement plus serein, mais j'osais y croire. Après, il y a eu les tensions entre Patrick Lefévère et Julian (Alaphilippe), ce qui rendait ma situation un peu incertaine, donc je n'ai pas été hyper surpris ». S’il est possible que Franck Alaphilippe continue d’entraîner Julian en free-lance, il ne sera plus salarié de l’équipe.

Alaphilippe n’entre pas dans les plans au-delà de son contrat actuel

Dans le contexte, le message est clair : la formation belge ne programme pas d’offrir une prolongation de contrat à Julian Alaphilippe en fin de saison. En ne prolongeant pas le contrat de son cousin et entraîneur, et ce alors que le Français fait partie des coureurs très importants de l’effectif, la Soudal-Quickstep indique clairement par ce biais qu’elle n’est plus décidée à investir sur lui au-delà de sa dernière année de contrat et qu’en conséquence, elle ne lui offrira très certainement pas un nouveau bail dans les prochains mois.