Cyclisme : Alaphilippe, les raisons du calvaire !

Thibault Morlain

Ces dernières saisons, Julian Alaphilippe est passé par tous les états. Au sommet de son art avec ses victoires et le maillot jaune sur le Tour de France ou encore ses deux titres de champion du monde, le compagnon de Marion Rousse s’est ensuite retrouvé au plus bas avec sa terrible chute en 2022 et son année compliquée en 2023. Cela fait donc maintenant deux ans que Julian Alaphilippe galère. Un calvaire dont on en sait désormais un peu plus…

Ces images ont fait froid dans le dos à tout le monde. En 2022, lors de Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe a sévèrement chuté et en le voyant allongé dans le ravin, on a imaginé le pire. Le bilan médical a ensuite été très lourd pour le coureur de la Soudal Quick-Step. En effet, Alaphilippe souffrait de deux côtes cassées, d’une fracture de l'omoplate et d’un pneumothorax. Depuis, plus rien n’a été pareil pour Alaphilippe, qui restait notamment sur trois grosses saisons avec d’énormes performances au Tour de France ainsi que deux titres de champion du monde en 2020 et 2021. Pendant de longs mois, le compagnon de Marion Rousse s’est donc soigné, mais toujours avec l’objectif de revenir à son meilleur niveau. Malheureusement, ça n’a pas été le cas. En effet, que ce soit à son retour en 2022 ou lors de la saison 2023, Julian Alaphilippe a galéré, enchainant d’ailleurs d’autres pépins, que ce soit des petites chutes ou encore des maladies.



« Les deux dernières années ont été particulièrement compliquées pour lui »

2022 et 2023 ont donc été deux années de calvaire pour Julian Alaphilippe. Aux côtés du Français pendant ces moments, Franck Alaphilippe, cousin et entraîneur de Julian, a dévoilé les raisons et les coulisses de cette période de galère. Dans un entretien accordé à CyclismActu , il a alors expliqué à propos de Julian Alaphilippe : « Dans une carrière de sportif de haut niveau, ça me parait difficile de faire une carrière sans problème. Julian a toujours des hauts et des bas. C’est vrai que les deux dernières années ont été particulièrement compliquées pour lui. Ce n’est jamais facile, c’est jamais facile pour l’entraîneur. Physiquement c’était compliqué, mentalement c’était aussi compliqué pour Julian même si il rebondissait à chaque fois. Mais ça a quand même été compliqué. Ce n’est jamais facile. On ne peut pas à chaque fois essayer de reproduire ce qui allait bien quand ça marchait bien à un moment donné où on est en difficulté, pour x raison, pour ses chutes, pour ses maladies. Il faut toujours se réadapter et quand on se réadapte, quand ça fonctionne bien tant mieux, quand ça ne fonctionne pas on est toujours à chercher des solutions. Effectivement, ça a été deux années compliquées. Après, on avait à chaque fois les raisons pour lesquelles ça ne marchait pas. Mais c’est toujours compliqué quand les résultats ne suivent pas, quand un pépin en suit un autre ».

« Jamais Julian n’avait fini un cycle d’entraînement »