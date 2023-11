Cyclisme : « Alaphilippe ? Un super gars, il m’a aidé directement »

Alexandre Higounet

Paul Magnier, le jeune sprinter français, qui portait cette saison les couleurs de l’équipe britannique Trinity pour sa première année professionnelle, rejoint cet hiver la Soudal-Quickstep, qui le suit depuis plus d’un an. Dans les colonnes de Ouest-France, le Français a tenu à saluer la personnalité et la gentillesse de son nouveau coéquipier Julian Alaphilippe.

Dans le courant de la semaine dernière, la Soudal-Quickstep a officialisé sa dernière recrue du mercato, amenant l’effectif à 27 coureurs, conformément à ce qu’avait affirmé il y a quelque temps le boss Patrick Lefévère. Il s’agit d’un jeune espoir français, Paul Magnier, qui était suivi depuis longtemps par la formation belge, qui l’avait déjà fait venir en stage il y a un an, afin qu’il se familiarise avec le groupe et le fonctionnement de l’équipe.

Il signe chez Soudal-Quickstep à 19 ans !

Dans les colonnes du quotidien Ouest-France , le jeune coureur de 19 ans, qui portait cette saison les couleurs de la petite formation britannique Trinity pour sa première année professionnelle, n’a pas caché sa joie de rejoindre une grande équipe du World Tour comme la Soudal-Quickstep : « Ça fait vraiment du bien, je suis super content. Depuis que je suis junior, on est en contact. J’avais fait des stages en décembre et en janvier avec la Soudal Quick-Step l’année dernière. C’était un rêve pour moi de vivre de ma passion, mais maintenant que tu arrives dans une équipe comme celle-ci… Ce n’est pas que j’ai l’impression que c’est normal, mais mon but c’est de gagner des courses maintenant. Je prends ça comme une étape. Je suis déjà très fier d’en arriver là aussi jeune. J’avais déjà le feeling avec Soudal Quick-Step, je me sentais déjà très bien intégré à l’équipe. Je n’ai pas fermé les portes pour l’avenir, mais la Quick-Step c’est une des meilleures équipes au monde avec un programme de course qui me convient bien donc je n’ai pas hésité une seconde ».

« Julian, il est impressionnant »