Cyclisme : « Alaphilippe a-t-il encore l’envie ? Lui seul le sait »

Alexandre Higounet

Rodrigo Beenkens, le célèbre commentateur de la télévision belge, a accordé un entretien à cyclismactu.net. A cette occasion, il a livré son point de vue sur la situation de Julian Alaphilippe, et notamment sur la possibilité qu’il retrouve son meilleur niveau dans les années à venir. Analyse.

A l’occasion d’un entretien accordé à cyclismactu.net , Rodrigo Beenkens, célèbre commentateur du cyclisme sur la RTBF , a livré son analyse sur la situation de Julian Alaphilippe, qui sort d’une saison enfin dénuée de gros pépins physiques ou de grosses chutes, mais qui ne lui a pas permis de retrouver des résultats de très haut niveau, malgré une victoire à la Faun Ardèche Classic, un Dauphiné convaincant ponctué par une 10ème place au général et une victoire d’étape, ainsi qu’une fin de saison correcte avec quelques places d’honneur sur des grandes courses difficiles et relevées comme le GP de Québec (9ème) et le GP de Montréal (12ème).

« Il a tellement apporté au cyclisme français »

Beenkens a notamment analysé : « Julian Alaphilippe peut-il revenir à son meilleur niveau ? Je le souhaite, car quand on voit le Alaphilippe qui a été champion du monde à Louvain et Imola, c'est un coureur magnifique par sa manière d'attaquer, de courir, d'atteindre ses objectifs. Il a tellement apporté au cyclisme français. Si vous faites le bilan des 10 dernières années sans lui... Chez lui, son tempérament est inné. C'est peut-être plus mental : est-ce que lui a encore l’envie et la force de faire ? Lui seul a la réponse ».

« Il devrait être plus égoïste »