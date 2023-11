Cyclisme : Alaphilippe enregistre une grande nouvelle !

Alexandre Higounet

Julian Alaphilippe a enregistré une excellente nouvelle ces derniers jours, qui vient confirmer que la formation belge mise de nouveau à 100% sur lui pour la saison 2024 et que le contexte s’est nettement amélioré comparativement à ce qu’il a pu connaître depuis plus d’un an. Explication.

Pour Julian Alaphilippe, la saison 2024 s’annonce sous de biens meilleurs auspices que l’an dernier. Non seulement le Français a pu réaliser une saison 2023 pleine, qui lui aura permis de retrouver le rythme du très haut niveau après deux années perturbées par les chutes, les blessures et les maladies, mais sa position au sein de l’équipe Soudal-Quickstep apparaît beaucoup plus sereine qu’il y a un an.

Un contexte bien meilleur au sein de l’équipe

En effet, l’équipe belge semble avoir décidé de le réinstaller pleinement dans un rôle de leader pour les grandes classiques, là où elle donnait l’impression de ne plus miser sur lui l’an dernier, axant l’essentiel de son investissement autour de Remco Evenepoel. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Julian Alaphilippe a affirmé avec force il y a quelques jours que son grand objectif du début de saison serait le Tour des Flandres.

La signature de Devenyns comme directeur sportif est un signe fort