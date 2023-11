Cyclisme : Voeckler monte au créneau pour Alaphilippe !

Alexandre Higounet

Interrogé sur cyclismactu.net, Thomas Voeckler, le sélectionneur de l’équipe de France, a évoqué la situation de Julian Alaphilippe. Et n’a pas hésité à monter au créneau pour le défendre, notamment après le contexte interne difficile qu’il a dû un temps affronter au sein de son équipe Soudal-Quickstep. Analyse.

Thomas Voeckler, le sélectionneur de l’équipe de France, a répondu aux questions de cyclismactu.net , livrant son analyse toujours pointue sur la saison qui vient de s’écouler et livrant des clés en vue de sa stratégie pour la saison prochaine, marquée par la présence des Jeux Olympiques au début du mois d’août.

Cyclisme - Tour de France : Suspens confirmé autour d’Alaphilippe… https://t.co/FQedsLx0b7 pic.twitter.com/C2pWRMi0pu — le10sport (@le10sport) November 15, 2023

« Cette année, il a fait des courses au panache »

A l’occasion de cet entretien, Thomas Voeckler a notamment accepté d’évoquer le cas de Julian Alaphilippe, encore en quête de ses meilleures jambes : « Après une année tronquée comme celle de 2022, il faut du temps pour retrouver son meilleur niveau. Cette saison, je pense qu'il sentait qu'il n'était pas à son meilleur niveau. On l'a vu faire des courses au panache, et notamment sur le Tour de France avec beaucoup d'échappées. Il prenait le créneau où il pouvait s'exprimer car il se sentait un peu trop juste pour faire autre chose. Après, Julian Alaphilippe n'a pas non plus 36 ans et ça ne fait pas si longtemps que ça qu'il était parmi les meilleurs coureurs du monde. Je ne sais pas s'il reviendra à la domination qui était la sienne, mais il est en tout cas capable, et sans aucun problème, d'être bien meilleur qu'il ne l'a été en 2023. Comment faire ? Chaque cas est particulier et chaque coureur a une source dans laquelle il va puiser sa force et sa motivation. Il faut activer ces leviers-là. Et puis, ce qui joue beaucoup aussi, c'est l'équipe dans laquelle on court. C'est important d'avoir la confiance de l'entourage, et si on sent qu'on n'a pas tout le groupe derrière soi, y compris les chefs, ça n'aide pas. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler... »

« Si on sent qu’on n’a pas tout le groupe derrière soi, y compris les chefs, ça n’aide pas… »

Très clairement, Thomas Voeckler monte ici au créneau pour défendre le double champion du monde, dont la situation au sein de l’équipe Soudal-Quickstep avait nettement été fragilisée il y a quelques mois, tant par les déclarations du patron Patrick Lefévère mettant en question son manque de résultats en rapport de son salaire, que par la stratégie du « Tout Evenepoel » mise en place, qui remettait de facto en cause sa position, et même sa place, dans l’équipe. Au final, l’équipe belge donne raison à Voeckler puisqu’il semble qu’elle ait décidé de réinstaller Alaphilippe dans un vrai rôle de leader pour les Flandriennes la saison prochaine.