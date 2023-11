Cyclisme : Voeckler futur manager de Total Energies ?

Alexandre Higounet

Interrogé par le site cyclismactu.net, Thomas Voeckler, désormais sélectionneur de l’équipe de France et consultant TV, a évoqué comment il voyait la suite de sa carrière. Et il a notamment répondu à la question de savoir s’il pouvait prendre un jour les destinées d'une équipe, sachant qu’il apparaît comme un candidat naturel à la succession de Bernaudeau à la tête du Team Total Energies lorsque ce dernier décidera de passer la main. Analyse.

Actuel sélectionneur de l’équipe de France, le nom de Thomas Voeckler est régulièrement évoqué pour prendre la succession de Jean-René Bernaudeau - qui n’a pas caché qu’il allait un jour passer la main – à la tête du Team Total Energies, compte tenu de son profil de leader et de sa carrière de coureur passée entièrement chez JRB. A l’occasion d’un entretien accordé à cyclismactu.net , le sélectionneur de l’équipe de France n’a pas éludé le sujet, loin de là.

« Un sponsor qui pourrait rivaliser avec les plus grosses écuries au monde »

Dans un premier temps, il a accepté de répondre sur la situation et l’évolution de l’équipe Total Energies : « C'est l'équipe française qui possède certainement le plus gros sponsor. Cela ne veut pas dire que c'est celui qui met le plus d'argent, mais c'est sans doute le sponsor français qui pourrait rivaliser avec les plus grosses équipes du monde. La TotalEnergies, c'est une formation structurée et qui donne le meilleur de ce qu'elle peut faire. Depuis que j'ai arrêté ma carrière, le vélo a évolué et l'équipe a également évolué. Après, vous dire si c'est super ou moins bien que prévu, je n'ai pas à en juger. Je reste dans mes fonctions et ce n'est pas à moi de juger du rendement d'une équipe ».

« Je ne m'interdis rien »