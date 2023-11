Cyclisme : Accusé de dopage, Vingegaard lâche une réponse étonnante

Arnaud De Kanel

Jonas Vingegaard a une nouvelle fois écrasé la concurrence cette année sur le Tour de France. Les performances ahurissantes du Danois ont fait naître des suspicions de dopage dans le peloton. Interrogé sur le sujet par un média danois, le coureur de la Visma-Lease a bike, anciennement Jumbo-Visma, a révélé avoir manqué involontairement un contrôle antidopage en 2019, la faute à... une sonnette défaillante.

Personne ne résiste à Tadej Pogacar quand le Slovène se fixe l'objectif de gagner. Personne non, sauf Jonas Vingegaard. Comme en 2022, le Danois a écœuré son rival cette année sur le Tour de France en lui collant plus de 7 minutes au général. Impressionnant sur le contre-la-montre, Vingegaard avait également livré un récital sur les pentes du col de la Loze en battant le record d'ascension détenu par un certain Miguel Angel Lopez, suspendu depuis pour dopage. Dans l'œil du cyclone, le double vainqueur de la Grande Boucle nie en bloc. « Je ne prends rien, et je ne pense pas que le reste du peloton le fasse non plus. Vu que j’ai gagné deux fois le Tour de France sans rien prendre, je crois aussi que les autres ne prennent rien non plus », a-t-il déclaré au média Ekstra Bladet . Malgré tout, il a reconnu avoir manqué un test antidopage pour une raison assez étonnante.

«J’avais laissé mon téléphone portable dans la cuisine et la sonnette ne fonctionnait pas»

En 2019, Jonas Vingegaard n'avait pas pu être testé car les contrôleurs étaient bloqués devant sa porte. Le Danois explique que sa sonnette ne fonctionnait pas et qu'il n'avait pas son portable sur lui. « J’avais laissé mon téléphone portable dans la cuisine et la sonnette (de son domicile) ne fonctionnait pas. Ils ont essayé de m’appeler, et il était évident qu’il était impossible pour moi de répondre. Bien sûr, ce n’est pas génial. Mais ils sont venus deux jours plus tard. C’est une chose à laquelle j’ai pensé après coup pour m’assurer que ça ne se reproduise pas », raconte-t-il pour Ekstra Bladet. Il avait pu être testé deux jours plus tard. Le double vainqueur du Tour de France est engagé dans cette lutte.

«Une bonne chose d’être tout le temps contrôlé»