Cyclisme - Mercato : Total Energies a sa stratégie pour Alaphilippe

Alexandre Higounet

A l’occasion d’un entretien accordé à cyclismactu.net, le directeur sportif principal de la Total Energies Benoît Genauzeau a laissé clairement la porte ouverte à une arrivée de Julian Alaphilippe à la fin de son contrat chez Soudal-Quickstep. Des mots qui répondent à une stratégie claire mise en place par l’équipe vendéenne depuis plusieurs mois. Analyse.

Depuis plusieurs mois, il est avéré que l’équipe Total Energies souhaite faire venir Julian Alaphilippe. Lorsque l’avenir du double champion du monde était incertain, tout d’abord après les critiques répétées de Patrick Lefévère sur son manque de résultats, le boss de la Soudal-Quickstep allant jusqu’à questionner son futur dans l’équipe alors qu’il disposait encore d’un an de contrat, puis lors de l’épisode du projet de fusion entre Jumbo-Visma et Soudal-Quickstep, Jean-René Bernaudeau et Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energies, n’avaient pas hésité à sortir du bois pour faire savoir au champion français qu’ils étaient très intéressés s’il venait à se retrouver sur le marché.

Cyclisme - Tour de France : Suspens confirmé autour d’Alaphilippe… https://t.co/FQedsLx0b7 pic.twitter.com/C2pWRMi0pu — le10sport (@le10sport) November 15, 2023

Horizon fixé à la fin 2024

Aujourd’hui, alors qu’il est désormais avéré qu’Alaphilippe accomplira sa dernière année de contrat au sein de l’équipe belge, l’équipe vendéenne reste totalement dans l’idée de le faire venir. Cette fois, l’horizon est fixé au terme de la saison 2024, lorsque le champion tricolore sera en fin de contrat.

« Forcément, Julian est un coureur qu’on aimerait avoir »