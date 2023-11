Cyclisme : Le futur Alaphilippe se tient prêt !

Alexandre Higounet

Romain Grégoire (20 ans), le grand espoir – avec Lenny Martinez – de la Groupama-FDJ, qui présente les qualités et le potentiel pour devenir le futur Julian Alaphilippe, a récemment tiré un bilan sans concession de sa première saison en World Tour, pourtant déjà ponctué par quelques belles victoires. Grégoire ne veut pas perdre de temps et s'est fixé un plan de vol très précis pour la suite de son évolution. Décryptage.

Considéré comme le futur Julian Alaphilippe compte tenu de son potentiel pour le très haut niveau et ses qualités de puncheur, qui lui avaient par exemple permis de remporter le Liège-Bastogne-Liège Espoirs alors qu’il n’était âgé que de 19 ans, Romain Grégoire (20 ans) a fait le bilan récemment de sa première saison au niveau World Tour.

Cyclisme : Van Aert vise-t-il la victoire au Giro ? https://t.co/GsqN6C7XrB pic.twitter.com/Z1fcn7yTvC — le10sport (@le10sport) November 16, 2023

« Je sais où je peux faire mieux »

Le grand espoir de la Groupama-FDJ avec Lenny Martinez a ainsi déclaré sur le site de l'équipe, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « J’ai vu qu’Yvon Madiot hésitait entre 6,5 et 7 sur 10 pour l’équipe. Sur le plan personnel, je me situerais aussi dans ces eaux-là. C’est quand même une saison réussie car j’ai rempli mes objectifs, et surtout mon objectif numéro 1 qui était de lever les bras. J’ai même pu le faire à cinq reprises, et gagner des classements généraux, ce que je n’imaginais peut-être pas en début de saison. Je me suis surpris de ce point de vue. [...] En revanche, je sais où je peux faire mieux : en WorldTour. Je n’ai pas été là où je l’espérais et j’aurais aimé être plus utile à l’équipe à ce niveau. (…) Les Strade Bianche restent le super souvenir de mon année. Je disais que je n’avais pas été là où je le souhaitais au niveau WorldTour, mais c’est l’exception qui confirme la règle ».

« Il faut avoir un point très fort si on veut gagner »