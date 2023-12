Cyclisme : Froome mieux qu'Alaphilippe ? Geraint Thomas ironise…

Alexandre Higounet

Alors que Chris Froome a fait étalage de ses ambitions pour la saison prochaine, annonçant son envie de retrouver un très bon niveau pour le Tour lui permettant de jouer des victoires d’étape ou un bon classement général, son ancien coéquipier Geraint Thomas s’est montré très sceptique. Que penser du point de vue du Gallois ? Analyse.

Entre anciens vainqueurs du Tour de France, on ne se fait pas forcément de cadeau… Ces derniers jours, Geraint Thomas, qui vient de prolonger son bail de deux ans avec le Team Ineos Grenadiers, s’est montré plutôt ironique au sujet de la volonté exprimée par Chris Froome de briller à nouveau sur le Tour de France.

Cyclisme : Le message clair de la Soudal-Quickstep à Alaphilippe ! https://t.co/GWr0AwjohP pic.twitter.com/VHL97kVSYH — le10sport (@le10sport) December 5, 2023

« Il se leurre un peu... »

Le quadruple vainqueur du Tour avait notamment déclaré, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Ce serait génial de pouvoir gagner une étape ou de me retrouver dans une échappée qui va au bout. Comme l’année dernière, terminer troisième à l’Alpe d’Huez, c’était assez magique. Mes enfants n’étaient pas assez vieux pour se souvenir de mes victoires ou de ma présence au haut niveau, donc c’est une sorte de motivation maintenant : pouvoir leur montrer ce que je suis capable de faire. Une victoire sur le Tour pour moi maintenant serait tout simplement super spéciale, ou même en étant plus proche, en quelque sorte avec les gars du classement général, ce serait une façon assez spéciale pour moi de terminer ».

Geraint Thomas a-t-il raison ?