Cyclisme : Evenepoel, sa seule chance de gagner le Tour de France…

Alexandre Higounet

A l’occasion de la présentation du Grand Départ du Tour de France 2025, Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, a répondu aux questions des médias belges au sujet de la participation de Remco Evenepoel à l’édition 2024. Et sa réponse est riche d’enseignements, d’autant qu’elle pourrait bien contenir les ressorts de la stratégie du champion belge pour parvenir au maillot jaune. Analyse.

Il y a quelques jours, Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, a levé le voile sur les contours du grand départ de l’édition 2025, qui partira de Lille pour trois jours dans le Nord de la France, sans pavé mais avec du vent et les monts du boulonnais, avant de filer vers le sud en direction d’Amiens. Mais pour le boss du Tour, c’était également l’occasion de répondre à certaines questions au sujet de l’édition 2024, et notamment sur la participation de Remco Evenepoel, qui disputera sa première Grande Boucle l’été prochain.

L’analyse de Prudhomme sonne juste

Interrogé par le média belge Het Laatste Nieuws , Christian Prudhomme a notamment expliqué au sujet de Remco Evenepoel : « Nous attendons ça avec impatience. Nous avons hâte de le voir à l'œuvre sur les routes du Tour de France. Ce qui m'a frappé dans ses participations à la Vuelta, outre ses compétences exceptionnelles et le fait qu'il les a capitalisées dès ses premiers pas dans le peloton professionnel, c'est sa résilience pour riposter après ce coup dur sur le Tourmalet. J'avais peur qu'il abandonne. Mais il ne l'a pas fait. Course après course, il a continué à rechercher le succès. Il a attaqué de loin et a livré un spectaculaire exceptionnel. En ce sens, je le considère comme favori pour le classement du Tour 2024. Pas le grand favori, ce statut est réservé à Vingegaard et Pogacar. Mais ce ‘’grain de sable’’, cette folie qu'il a en lui, parfois inattendue et inespérée, peut tout bouleverser. Je me souviens d'une citation du jeune Luis Ocaña : ‘’Je ne sais pas si je gagnerai le Tour, mais j'y aurai certainement une influence. Et celui qui gagne sera parvenu à me plier à sa volonté. Je choisis le lauréat’’. Eh bien, cela s’applique également à Evenepoel. Qu’il gagne ou pas, il laissera définitivement son empreinte sur les débats. J'en suis convaincu ».

Une stratégie apparaît plausible pendant le Tour…

A la réflexion, l’analyse de Christian Prudhomme apparaît très pertinente. Compte tenu de son profil, qui le limite en très haute montagne face à des coureurs comme Pogacar et Vingegaard mais qui lui offre la possibilité de briller sur tous les terrains, compte tenu aussi de son endurance et de son caractère offensif, qui n’hésite pas à porter le danger très tôt dans la course, Remco Evenepoel devrait logiquement se montrer très actifs afin de porter le danger à tous moments, de mener un véritable travail de sape pour tenter de déstabiliser Pogacar et Vingegaard.