Tour de France : Coup de tonnerre pour Alaphilippe !

Arnaud De Kanel

Toujours pas guéri d'une saison 2022 douloureuse, Julian Alaphilippe n'est pas parvenu à revenir à son meilleur niveau en 2023. Et alors que son avenir au sein de la formation Soudal Quick-Step demeure toujours aussi incertain, l'ancien double champion du monde a vu la formation belge ne pas renouveler le contrat de son entraineur, son cousin Franck Alaphilippe.

Véritable terreur du peloton avant ses multiples mésaventures en 2022, Julian Alaphilippe avait bâti son succès en grande partie grâce à son entraineur Franck Alaphilippe. « Je n'aurais jamais eu cette carrière sans lui », dixit le coureur de la Soudal Quick-Step à de nombreuses reprises. Pourtant, l'ancien double champion du monde devra faire sans son cousin la saison prochaine. Sous fond de tensions avec Patrick Lefévère, le contrat de l'entraineur d'Alaphilippe avec l'équipe belge n'a pas été renouvelé. Un véritable coup de tonnerre pour Julian Alaphilippe, pour qui la position est désormais plus fragilisée que jamais.



La Soudal Quick-Step lâche l'entraineur d'Alaphilippe

Dans un entretien accordé à CyclismActu , Franck Alaphilippe a confirmé son départ du Wolfpack . « Je m'y attendais à moitié. Il y avait déjà eu une première alerte avec tout ce qui s'est passé autour de la fusion entre la Jumbo-Visma et la Soudal Quick-Step. Étant en fin de contrat, ça me mettait dans une situation plus que délicate. Ensuite, une fois qu'on a appris que la fusion ne se ferait pas, je n'étais pas spécialement plus serein, mais j'osais y croire. Après, il y a eu les tensions entre Patrick Lefevere et Julian (Alaphilippe), ce qui rendait ma situation un peu incertaine, donc je n'ai pas été hyper surpris », a déclaré le cousin de Julian Alaphilippe. Malgré tout, un léger espoir réside pour que Franck Alaphilippe puisse encore entrainer Julian la saison prochaine.

«Si l'équipe lui laisse l'opportunité de continuer avec moi»