Cyclisme - Mercato : Après la fusion, le duel pour Evenepoel ?

Alors qu’il y a quelques semaines, il était question d’une fusion entre la Jumbo-Visma et la Soudal-Quickstep, les deux formations pourraient bientôt se retrouver en lutte frontale autour de l’avenir du champion belge Remco Evenepoel, comme tend à l’indiquer une interview du patron de la Jumbo, Richard Plugge. Analyse.

Il y a quelques semaines, la Jumbo-Visma avait tenté une opération de fusion, ou plutôt d’absorption, de la Soudal-Quickstep, dans l’idée prioritaire de récupérer le sponsor Soudal, mais également d’amener dans son giron les meilleurs coureurs de la formation belge, à commencer bien sûr par Remco Evenepoel. Finalement l’opération n’était pas allée à son terme.

« Tout le monde veut Remco, donc nous aussi »

Pour autant, il semblerait que la formation hollandaise n’en est pas tout à fait finie avec ses projets autour de la Soudal-Quickstep et de son jeune champion belge. En effet, à l’occasion d’un entretien accordé aux médias belges, relayé par le site de la RTBF , Richard Plugge, le patron de la Jumbo-Visma, n’a pas caché qu’il convoitait toujours Remco Evenepoel : « Tout le monde veut avoir Remco dans son équipe. Donc, nous aussi. C’est un coureur fantastique. Il n’est en fin de contrat qu’en 2026 ? Oui, je sais. C’est encore loin. Il faut voir comment il évoluera et comment d’autres progresseront. On voit plein de jeunes être compétitifs de plus en plus rapidement. Peut-être qu’on verra bientôt un nouveau Remco ou un nouveau Primoz. Toutes les éventualités sont possibles mais je n’ai pas de boule de cristal ».

Le message est adressé au champion belge…

Comment interpréter les propos du boss de l’équipe hollandaise ? De manière claire, sans aucune équivoque, il affirme qu’il reste très intéressé par Remco Evenepoel. Alors que le champion belge est encore sous contrat pour trois ans avec la Soudal-Quickstep, cela pourrait s’apparenter à une phrase en l’air. Seulement cela n’est pas le cas. En affirmant officiellement qu’il est intéressé par Evenepoel, Richard Plugge transmets le message à Evenepoel qu’il est tout à fait disposé à l’accueillir auprès de son armada. A l’heure où des voix tendent à s’élever pour indiquer qu’Evenepoel aurait de plus grandes chances de gagner le Tour dans une équipe spécialiste des grands tours, ce que n’est pas la Soudal-Quickstep, le message de Plugge apparaît limpide : si tu veux gagner un jour le Tour, rejoins-nous. Tout cela laisse augurer d’un gros combat à l’avenir entre la Soudal-Quickstep et la Jumbo-Visma autour de Remco Evenepoel, car si le champion belge se laisse convaincre que son avenir passe par un départ en direction de l’équipe hollandaise, le duel pourrait prendre une tournure plus tendu.