Cyclisme - Mercato : Un cador mondial pour Arkea-Samsic ?

Alexandre Higounet

En ce début de semaine, des déclarations de Nathan Van Hooydonck, l’ancien coureur de la Jumbo-Visma tout juste retraité, au sujet du départ de Primoz Roglic ont laissé entendre que le Slovène a hésité à rejoindre l’équipe Arkea-Samsic. De quoi ouvrir la porte à l’hypothèse d’une signature d’une pointure mondiale fin 2024…

Alors qu’il participait à un podcast de cyclisme dans les médias belges, Nathan Van Hooydonck, l’ancien coureur de la Jumbo-Visma, fraîchement retraité des pelotons depuis le sérieux incident cardiaque dont il a été victime dans le courant de l’été, a lancé une phrase qui pourrait bien être lourde de sens. Interrogé au sujet du départ de Primoz Roglic, Van Hooydonck a en effet commenté, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Le départ de Primoz n'est pas une perte... c'est une TRÈS GROSSE perte. En plus, il va dans une bonne équipe ! Primoz est l'un des meilleurs coureurs au monde. Chez Arkéa Samsic il n'aurait pas pu concurrencer Jonas, ils n'auraient pas pu l'aider. Mais Bora-hansgrohe est une grosse équipe, avec un bon staff ».

Cyclisme : Voecker sur l’avenir d’Alaphilippe ? Décryptage https://t.co/31qmSMVSqJ pic.twitter.com/Kw6wlGOBly — le10sport (@le10sport) November 22, 2023

Si Arkea-Samsic a bien été proche d’avoir Roglic…

Si le néo-retraité belge et ancien coéquipier de Roglic dit vrai, le champion slovène a donc été en contact très sérieux avec Arkea-Samsic il y a quelques semaines, avant d’opter finalement pour une signature au sein de la Bora-Hansgrohe. Cela signifie alors que l’équipe bretonne disposait d’une très grosse enveloppe pour recruter un grand leader. S’il n’est pas surprenant qu’Emmanuel Hubert, le boss de la Team Arkea-Samsic, ait regardé pour un coureur de grand Tour, sachant qu’il perdait Warren Barguil un an après le départ précipité de Nairo Quintana, et que Kevin Vauquelin n’avait pas confirmé lors de la dernière Vuelta qu’il était prêt à endosser un leadership sur le Tour de France, le calibre du coureur approché apparaît impressionnant et démontre qu’il existe la possibilité d’une très grosse force de frappe financière en cas de grande opportunité.

L’hypothèse Kuss ressurgit

Dans ces conditions, cela ouvre la porte à un potentiel très gros recrutement l’hiver prochain, à l’instar également de ce que projette Vincent Lavenu pour Décathlon-AG2R La Mondiale. Si ce scénario vient à se confirmer, un nom ressort immédiatement, celui de Sepp Kuss, le récent vainqueur de la Vuelta, qui n’a pas exclu l’hypothèse de son départ au terme de son contrat à la fin 2024 et qui a récemment confié avoir déjà des contacts avec certaines équipes.