Cyclisme : Evenepoel, Lefévère a compris le projet de Jumbo-Visma

Derrière la tentative d’OPA hostile de la Jumbo-Visma sur la Bora-Hansgrohe au sujet de Cian Uijtdebroeks, qui a annoncé avoir résilié unilatéralement sa dernière année avec la Bora pour s’engager avec la Jumbo, se cache en fait un projet encore plus lourd autour de Remco Evenepoel. Le patron de la Soudal-Quickstep, Patrick Lefévère, l’a visiblement bien compris… Explication.

Ces derniers jours, un tremblement de terre s’est produit dans le mercato cycliste. Samedi dernier, la Jumbo-Visma a en effet annoncé avoir fait signer Cian Uijtdebroeks, le grand espoir belge de la Bora-Hansgrohe jusqu’à la fin 2027, après que ce dernier ait résilié sa dernière année de contrat avec la formation allemande.

Derrière le deal Uijtdeboreks, il y a le projet Evenepoel

Quelques heures plus tard, la Bora-Hansgrohe a vivement réagi, affirmant ne pas reconnaitre la légalité de la résiliation de contrat effectuée par Uijtdebroeks, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Notre coureur Cian Uijtdebroeks est et restera membre de Bora-Hansgrohe, également au cours de la prochaine saison 2024. Il est contractuellement lié avec nous jusqu'au 31 décembre 2024 ». Les représentants du coureur belge ont à leur tour réagi : « L'accord entre Cian Uijtdebroeks et Bora-Hansgrohe a pris fin le 1er décembre 2023. Une procédure judiciaire a déjà été engagée par Cian et l'UCI est au courant de la résiliation de l'accord. Cian est confiant quant à l'issue de la procédure en cours et s'abstiendra de tout autre commentaire pour le moment. Bien sûr, Cian est enthousiasmé et impatient à l’idée de la future coopération avec Team Visma-Lease a Bike à partir de la saison prochaine ».

Lefévère a bien compris le danger