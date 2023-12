Cyclisme : «Impressionnant», il s’enflamme pour Alaphilippe

Arnaud De Kanel

Du renfort tricolore chez la Soudal Quick-Step ! La saison prochaine, pour sa deuxième année en pro, le jeune Paul Magnier (19 ans) défendra les couleurs de la formation dirigée par Patrick Lefévère. Le sprinter avait déjà effectué des tests l'hiver dernier et il avait notamment pu rencontrer Julian Alaphilippe avec qui le feeling est immédiatement passé.

Avec les départs de Florian Sénéchal et Rémi Cavagna, Julian Alaphilippe allait se retrouver bien seul en 2024 chez la Soudal Quick-Step. Mais ça, c'était avant le 24 novembre dernier, date à laquelle l'équipe belge a officialisé l'arrivée de Paul Magnier. A 19 ans, le sprinter tricolore se réjouit de rejoindre « une des meilleures équipes au monde ».



«Très fier d’en arriver là aussi jeune»

Dans un entretien accordé à Ouest-France , Paul Magnier s'est livré sur son arrivée au sein de la Soudal Quick-Step. « Ça fait vraiment du bien, je suis super content. Depuis que je suis junior, on est en contact. J’avais fait des stages en décembre et en janvier avec la Soudal Quick-Step l’année dernière. C’était un rêve pour moi de vivre de ma passion, mais maintenant que tu arrives dans une équipe comme celle-ci… Ce n’est pas que j’ai l’impression que c’est normal, mais mon but c’est de gagner des courses maintenant. Je prends ça comme une étape. Je suis déjà très fier d’en arriver là aussi jeune. J’avais déjà le feeling avec Soudal Quick-Step, je me sentais déjà très bien intégré à l’équipe. Je n’ai pas fermé les portes pour l’avenir, mais la Quick-Step c’est une des meilleures équipes au monde avec un programme de course qui me convient bien donc je n’ai pas hésité une seconde », a-t-il confié. Le jeune français avait effectué des tests l'hiver dernier pour connaitre sa nouvelle équipe. Et sa rencontre avec Julian Alaphilippe l'avait pour le moins marqué.

«Il est impressionnant»