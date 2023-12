Cyclisme : Un coup d’intox de Wout Van Aert ?

Alexandre Higounet

Wout Van Aert est revenu à l’occasion d’un podcast dans les médias belges sur sa participation au prochain Tour d’Italie, expliquant pourquoi il ne jouerait pas le classement général contrairement à ce qui avait été affirmé précédemment. Une prise de position qui paraît plus relever du coup d’intox. Analyse.

Alors que sa participation au Tour d’Italie à la place du Tour de France la saison prochaine est désormais officielle, et ce dans l’objectif de préparer au mieux l’épreuve contre-la-montre des Jeux Olympiques qui se tient une semaine seulement après l’arrivée de la Grande Boucle, Wout Van Aert a démenti l’idée qu’il viendrait au Giro pour jouer le général, indiquant qu’il se concentrerait en priorité sur la recherche des étapes.

Il affirme ne pas jouer le général du Giro…

A l’occasion du podcast De Rode Lantaarn , Wout Van Aert a en effet affirmé dans des propos relayés par cyclismactu.net : « Je préférerais jouer des étapes. Je ne me mets assez peu de limites, mais je suis réaliste. Faire un classement général ne peut pas vraiment être combiné avec les autres choses que je souhaite. Peut-être que cela peut être fait si je sacrifie beaucoup, mais je ne veux pas de cela. Par exemple, je peux terminer 5e du général, mais si pour cela je dois perdre du poids, si je dois passer beaucoup de temps dans un stage en altitude et que je m'ennuie, alors je ne pense pas que cela en vaille la peine. (…) Maintenant, je fais beaucoup de choses différentes, je trouve ça cool et j'éprouve une satisfaction de pouvoir combiner plusieurs objectifs. Si j'ai des ambitions de général sur le Giro, ce ne sera pas pour gagner. Alors ça n'en vaut pas les sacrifices. Je pense que beaucoup de choses sont possibles, mais je suis aussi réaliste. Pour ma part, mes objectifs ont toujours été réalisables. Il s'agit de gagner ou de gagner ensemble. Si je pars sur une course pour faire une place d’honneur, cela m’attire moins ».

Objectif, s’enlever la pression ?

Quand bien même on comprend et on veut bien croire Wout Van Aert lorsqu’il affirme qu’il ne sacrifiera pas sa préparation des classiques flandriennes pour celle du Tour d’Italie, on est beaucoup plus circonspect lorsqu’il dit qu’il jouera seulement les étapes. Van Aert a prouvé dans le passé, comme au Tour de France 2022, qu’il avait potentiellement dans les jambes un podium ou une victoire dans un grand Tour s’il l’abordait avec une équipe à son service et non au service d’un leader, et ce sans préparation spécifique. Aussi, alors qu’il doit passer outre le Tour de France cette saison du fait des JO, il apparaît inconcevable qu’il n’ait pas dans un coin de sa tête l’idée de profiter de l’occasion pour tenter une fois sa chance sur le Giro, dont le parcours sera de surcroit un peu moins montagneux. En clair, s’il apparaît certain qu’il ne fera pas vraiment de préparation spécifique, il apparaît tout aussi probable que Van Aert abordera le Tour d’Italie avec le classement général en tête. Mais en ne l’affirmant pas, le champion belge s’évite d’arriver en Italie sous le feu des projecteurs, avec la pression inhérente…