Cyclisme : Lafay peut-il dominer Pogacar et Evenepoel ?

Alors qu’il a évoqué son rêve de dominer Tadej Pogcacar et Remco Evenepoel dans les Ardennaises pour aller chercher une victoire de prestige, Victor Lafay est-il en mesure d’accomplir cet exploit dans les faits ? A bien y réfléchir, cela apparaît loin d’être impossible. Analyse.

Il y a quelques jours, Victor Lafay avait évoqué ses ambitions pour la saison prochaine, lui qui vient de quitter l’équipe pour Cofidis pour rejoindre Décathlon-AG2R La Mondiale. Dans des propos rapportés par cyclismactu.net , le vainqueur de la deuxième étape du Tour l’an dernier, a notamment expliqué : « Cette victoire au Tour de France change beaucoup de choses. Pas forcément pour moi et ma vision du vélo, mais ça change celle de l'entourage, de comment le monde du cyclisme me perçoit maintenant. Une victoire sur le Tour, ça nous fait 'exploser'. Mais ça reste une course de vélo, il ne faut pas prendre la grosse tête pour ça, ce serait dommage ».

« Ce serait un rêve de battre Evenepoel et Pogacar dans les Ardennaises

En 2024, Victor Lafay aura de belles ambitions, que ce soit dans les classiques ardennaises ou au Tour de France, sans oublier les JO à Paris, où le parcours pour puncheurs pourrait lui correspondre : « Les JO ? Ça me fait très envie. J'ai regardé le parcours, c'est peut-être des efforts un peu trop courts pour moi, mais ça me ferait rêver de faire les Jeux Olympiques. Sans oublier la Flèche Wallonne, je vais essayer de me concentrer sur Liège-Bastogne-Liège, après il y aura le Tour de France, pour viser une victoire d'étape... et le rêve ultime qui serait le maillot jaune ».

Son début de Tour de France prouve qu’il peut être au niveau