Cyclisme - Mercato : La porte devrait bien s’ouvrir pour Kuss...

Alors que l’équipe Decathlon-AG2R La Mondiale va très probablement chercher un leader mondial pour les Grands Tours fin 2024, l’hypothèse que Sepp Kuss quitte la Jumbo-Visma à cette date apparaît de plus en plus plausible. De quoi rendre de plus en plus consistant le scénario d’une offensive de l’équipe française sur le grimpeur américain.

A l’occasion d’un entretien accordé au Het Laatste Nieuws , relayé par cyclismactu.net , Richard Plugge, le patron de la Jumbo-Visma a évoqué la saison à venir, où il sera difficile de faire aussi bien qu’en 2023, une année exceptionnelle pour l’équipe hollandaise, qui a remporté les trois Grands Tours, avec Roglic au Giro, Vingegaard au Tour et Kuss à la Vuelta. Plugge a notamment affirmé : « Aller plus haut que cette année sera presque impossible, ne serait-ce que parce qu'il n'est jamais arrivé qu'une équipe remporte les trois Grands Tours d'affilée. Nous nous fixerons de nouveaux objectifs et ils seront différents de ceux de cette année. Mais ce n’est pas moins difficile. Et ce sera toujours au plus haut niveau. Beaucoup de choses se sont bien passées la saison dernière, mais d'autres non. Nous nous demandons : que pouvons-nous faire de mieux que l’année dernière ? La question est de savoir comment nous pouvons avoir une année aussi réussie en 2024 qu’en 2023, avec peut-être un ou deux Grands Tours gagnés en moins ».

La Jumbo-Visma ne paraît pas décidée à miser sur lui comme leader…

Dans la foulée, le patron de la Jumbo-Visma a évoqué le mercato et reconnu avoir coaché le nom du grand espoir Belge, spécialiste des Grands Tours, Cian Uijtdebroeks, toujours sous contrat avec la Bora-Hansgrohe : « Nous nous intéressons à Cian. Nous le faisions déjà quand il était encore junior. Nous lui avons déjà parlé à ce moment-là. Mais il a toujours un contrat… »

L’hypothèse d’un départ de Kuss est bel et bien ouverte

Entre les lignes, Plugge prend rendez-vous pour la fin de saison prochaine avec le leader belge, qui sera alors en fin de contrat avec la Bora-Hansgrohe. Si l’on ajoute à cela ses phrases sur Evenepoel, à qui il a tenu à faire savoir par la voie médiatique qu’il était prêt à l’accueillir les bras ouverts s’il envisageait de quitter la Soudal-Quickstep un jour, cela tend à confirmer qu’au sein de la Jumbo-Visma, on ne paraît pas prêt à miser à fond sur Sepp Kuss comme leader sur les Grands Tours, ce qui pourrait pousser le leader américain à quitter l’équipe à la fin de son contrat fin 2024, comme il en a déjà ouvertement suggéré l’idée dans les médias. Voilà qui une nouvelle fois vient confirmer qu’une opportunité pourrait s’ouvrir de ce côté pour l’équipe Décathlon-AG2R La Mondiale, qui forte de ses nouveaux moyens financiers, devrait chercher un leader mondial l’hiver prochain…