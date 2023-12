Cyclisme : Alaphilippe lâche une grande annonce

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

On en sait plus sur le programme de Julian Alaphilippe. Ce mardi, les organisateurs du Tour Down Under ont annoncé la présence du coureur français. La course aura lieu du 13 au 21 janvier et devrait lancer la longue saison de Julian Alaphilippe, qui compte bien se racheter après des dernières sorties décevantes.

Ces derniers mois, Julian Alaphilippe a été mis sous pression. Le coureur français a encaissé plusieurs critiques de la part de son supérieur Patrick Lefevere, qui en attend beaucoup plus. Alors après deux saisons compliquées, marquées par des chutes et des blessures, le double champion du monde mise beaucoup sur cette année 2024. Alaphilippe aura à cœur de se racheter au sein d'une équipe, la Soudal Quick-Step, qui vient tout juste de remercier son cousin.

Alaphilippe va débuter sa saison en Australie

Julian Alaphilippe fera sa rentrée le 13 janvier prochain à l'occasion du Tour Down Under en Australie. Lors d'un entretien accordé au site de la course, le coureur français a partagé sa joie. « Je suis très heureux de revenir en Australie. Je me rappelle quand j'ai fait ma première course (en Australie) avec mon équipe. J'ai beaucoup de bons souvenirs : les fans incroyables, le temps magnifique, et j'ai hâte de revenir sur la ligne de départ et d'y rencontrer à nouveau nos supporters. Je suis tout particulièrement impatient de recourir sur Willunga Hill et de découvrir le Mont Lofty pour la première fois » a-t-il confié.

Alaphilippe a annoncé la couleur pour 2024