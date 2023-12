Cyclisme : Giro-Tour ? Son aveu au sujet de Pogacar

Alexandre Higounet

A l’occasion d’un entretien accordé à la Gazzetta Dello Sport, le champion italien et jeune retraité Vincenzo Nibali a justifié et défendu le choix de Pogacar de tenter le doublé Giro-Tour en 2024. Mais au cœur de son analyse, il tend sans le vouloir à accréditer une thèse différente pour expliquer ce choix du champion slovène. Explication.

Interrogé par la Gazzetta Dello Sport , Vincenzo Nibali, ancien vainqueur du Giro et du Tour de France, a défendu et justifié le choix de Tadej Pogacar de s’aligner au départ du Tour d’Italie pour tenter un improbable doublé Giro-Tour.

« C’est une décision logique »

Dans des propos rapportés par cyclingnews.com , le champion italien désormais retraité des pelotons, a notamment indiqué : « Je ne suis pas surpris. Après avoir passé quatre ans à courir le Tour, gagnant deux éditions, c’est une décision correcte et logique. Mentalement, cela fait du bien de changer d’objectifs. Ajouter le Tour d’Italie l’approcherait d’un pas vers la victoire dans les trois Grands Tours. Il ne lui manquerait plus que la Vuelta. Un coureur comme lui doit le tenter ». Selon Vincenzo Nibali, la configuration de l’édition 2024 pourrait permettre à Pogacar de prendre rapidement un avantage décisif pour assommer la concurrence : « Le début du Giro n’est pas facile et il pourrait se construire une solide avance dans la foulée avec l’étape d’Oropa, les mauvaises routes de Rapolano Terme et l’arrivée au sommet de Prati di Tivo. Les contre-la-montres n’étant pas un problème pour lui, et avec une bonne équipe à ses côtés, il pourrait gérer la troisième semaine ».

Pogacar cherche bien à sécuriser une victoire dans un Grand Tour