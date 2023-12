Cyclisme - Tour de France : Froome répond à Geraint Thomas…

Alexandre Higounet

Alors qu’il avait été un peu « moqué » par Geraint Thomas il y a quelques jours au sujet de son ambition de redevenir compétitif pour le Tour de France l’an prochain, Chris Froome a répondu à son ami et ancien coéquipier ces dernières heures. Une réponse bien dans la lignée de la personnalité du champion anglais…

Il y a quelque temps, Geraint Thomas avait gentiment ironisé sur la volonté exprimée par Chris Froome de tout faire pour redevenir compétitif au Tour de France la saison prochaine (qui pourrait bien être la dernière de sa carrière puisqu’il s’agit de sa dernière année de contrat au sein de l’équipe Israel-Premier Tech), sachant que l’ancien quadruple vainqueur du Tour de France apparaît aujourd’hui très loin des meilleurs, et très loin de son ancien niveau.

« Il se leurre un peu… »

Geraint Thomas avait notamment affirmé, dans des propos relayés par cyclismactu.net : « C’est typique de Froomey, il n’abandonne jamais mais il se leurre un peu… C’est juste lui, c’est un gagnant et il veut gagner, même s’il en est assez loin pour le moment. Mais il travaille dur et c’est ce qu’il veut faire. J’ai entendu dire qu’il s’entraînait déjà comme un monstre. La seule chose qui le retient probablement un peu, c'est en terme de nutrition, et tout ce qui va avec. Je pense qu'il est un peu coincé dans les années 2010... Il est encore assez ‘’old school’’ avec ça. Mais ce serait bien de le voir bien s’en sortir ».

La réponse élégante de Froome