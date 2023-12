Cyclisme - Tour de France : Pogacar choisit la formule défensive…

Alexandre Higounet

Tadej Pogacar a officialisé ces dernières heures qu’il participerait au Tour d’Italie la saison prochaine, dans l’idée de tenter l’incroyable doublé Giro-Tour, un véritable Everest dans le cyclisme moderne. Si en apparence, le projet apparaît extrêmement ambitieux, la réalité pourrait en fait s’avérer bien différente. Analyse.

Ces dernières heures, Tadej Pogacar a livré une information de première importance sur son programme de la saison 2024, officialisant sa participation au Tour d’Italie, quelques semaines avant le Tour de France.

« Participer au Giro est l’un de mes rêves »

En soi, cette annonce n’a pas été une grande surprise, le champion slovène ayant évoqué l’idée il y a quelque temps, expliquant alors à l’occasion d’un entretien à cyclingnews.com : « C'est en décembre que je vais déterminer mon programme avec mes dirigeants. Participer au Giro est un de mes rêves [...] mais il se pourrait que j'aie trop d'obligations avant le Giro. Je dois traiter cette course avec respect et si j'en prends le départ, je veux être à 100% [...] Le Tour de France est une course encore plus grande. Et si vous voulez avoir une chance de le gagner, vous devez vous concentrer pleinement dessus. En termes de Grands Tours, le Tour de France est mon principal objectif chaque année ».

Conclusion ? Pogacar ne se sent plus capable de battre Vingegaard