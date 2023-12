Cyclisme - Mercato : AG2R La Mondiale-Kuss, la porte s’ouvre…

Alexandre Higounet

Les événements intervenus ces deniers jours sur le marché des transferts cycliste tendent à confirmer l’hypothèse d’une offensive possible de l’équipe Décahtlon-AG2R La Mondiale sur le leader américain de la Jumbo-Visma Sepp Kuss en fin de saison. Le contexte apparaît de plus en plus réuni pour cela. Analyse.

Depuis plusieurs semaines, le10sport.com analyse que le contexte est très favorable pour qu’une offensive de l’équipe Décathlon-AG2R La Mondiale soit lancée en direction de Sepp Kuss au terme de la saison prochaine. D’une part, Vincent Lavenu, le patron de la formation savoyarde, a déjà annoncé qu’il chercherait des gros renforts sur le mercato grâce au nouveau pouvoir financier acquis avec l’arrivée de Décathlon. Comme l’équipe manque d’un leader mondial sur les grands Tours, on peut supposer qu’il s’agira d’une cible prioritaire. D’autre part, Kuss sera lui en fin de contrat avec la Jumbo-Visma, et il a déjà annoncé que son départ n’était pas à exclure afin qu’il dispose d’un statut de leader sur le Tour de France, ce qui ne sera jamais le cas chez Jumbo. Leader mondial vainqueur de la Vuelta, sans pour autant être hors de portée, Sepp Kuss apparaît comme une cible logique pour Décathlon-AG2R La Mondiale.

Cyclisme - Mercato : Jumbo-Visma se rode pour Evenepoel… https://t.co/AoQg8ewbn2 pic.twitter.com/EJqyOjmhPB — le10sport (@le10sport) December 12, 2023

« Nous considérons Cian Uijtebroeks comme notre futur leader »

Ces derniers jours, un nouvel élément est venu renforcer cette hypothèse : la Jumbo-Visma vient d’annoncer la signature du jeune leader belge Cian Uijtdebroeks, qui a résilié unilatéralement son bail avec la Bora-Hansgrohe alors qu’il lui restait un an. En l’état, l’opération est refusée par l’équipe allemande qui ne reconnaît pas la légalité de la résiliation du coureur belge. L’affaire va probablement se résoudre par le paiement d’une indemnité de transfert par l’équipe hollandaise. En attendant, Merijn Zeeman, le directeur sportif principal de la Jumbo, s’est félicité de l’arrivée d’Uijtdebroeks, déclarant notamment au média belge Het Laatste Nieuws : « Nous suivons Cian depuis qu'il est junior. Lorsque nous avons eu l'opportunité de signer Cian le 1er décembre, nous n'avons pas hésité. Il est un complément parfait à notre équipe. Cian veut se développer davantage dans tous les domaines et c'est aussi ainsi que nous abordons le cyclisme. Nous sommes heureux qu’il nous ait choisis ainsi que notre approche. Cian aura l'opportunité de s'améliorer largement. Dans les années à venir, l’accent sera mis sur sa progression. Il pourra apprendre des meilleurs coureurs tels que Jonas Vingegaard, Wout van Aert et Sepp Kuss. Nous considérons Cian comme le futur leader de notre équipe ».

De quoi encourager Sepp Kuss dans ses envies de départ…

De l’aveu même de son directeur sportif, Uijtdebroeks arrive aujourd’hui comme leader numéro deux de l’équipe derrière Vingegaard, appelé à prendre sa succession lorsque le Danois s’en ira. Cela tend à confirmer qu’au sein de l’équipe Jumbo, on ne considère pas Kuss comme un véritable leader de rechange sur le Tour de France, comme l’Américain en avait exprimé l’intention depuis sa victoire au Tour d’Espagne. De quoi inciter le grimpeur américain à regarder de plus en plus ailleurs pour son avenir…